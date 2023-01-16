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У Росії заявили, що нібито виготовили перші ядерні торпеди "Посейдон"

Альона Мазуренко Понеділок, 16 січня 2023, 21:43
У Росії заявили, що нібито виготовили перші ядерні торпеди Посейдон
Комплекс “Посейдон”. Кадр з відео Міноборони РФ

Російські ЗМІ з посиланням на джерела заявляють, що окупанти виготовили перший комплект ядерних торпед "Посейдон", які будуть розміщені на атомному підводному човні "Бєлгород".

Джерело: прокремлівське видання "ТАСС" з посиланням на власні джерела, портал "Мілітарний"

Дослівно: "За інформацією джерела, роздільні випробування основних вузлів, включно з ядерною енергетичною установкою, завершили успішно".

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Деталі: При цьому повідомляється, що офіційного підтвердження цієї інформації немає.

У червні 2022 року джерело росЗМІ повідомляло, що "Бєлгород" проходив випробування в Баренцевому морі.

Перший носій ядерних підводних безпілотників "Посейдон" - підводний човен проєкту 09852 "Бєлгород" - спустили на воду 23 квітня 2019 року.

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Американські видання повідомляли про ймовірні випробування комплексу на початку листопада 2022 року.

Тоді в США говорили, що серед кораблів, які брали участь у підготовці ядерного випробування, був підводний човен "Бєлгород".

Проте США зафіксували вихід російських кораблів з полігону в Північному Льодовитому океані та їхнє повернення до порту без проведення випробувань.

У розвідці США повідомили, що це може свідчити про технічні труднощі росіян.

Довідка: Безпілотний підводний апарат "Посейдон" здатний нести як звичайні, так і ядерні боєприпаси. Ядерна силова установка надає апарату практично безмежну дальність дії. По суті це ядерна торпеда.

Американські посадовці раніше вказували, що головна мета "Посейдону" – викликати масштабне ядерне цунамі, призначене для затоплення та опромінення прибережних міст.

Детальної інформації про параметри цієї зброї немає.

Випробування комплексу проводять на атомному підводному човні К-329 "Бєлгород", після них цей човен увійде до складу Тихоокеанського флоту ВМФ РФ.

Одне з основних призначень "Бєлгорода" – бути носієм ядерних комплексів "Посейдон".

Окреслене призначення цієї ядерної торпеди – доставка ядерного боєприпасу до берегів ймовірного супротивника для ураження інфраструктури та гарантованої неприйнятної шкоди: радіоактивного забруднення, цунамі та інших руйнівних наслідків.

"Посейдон" може розвивати швидкість понад 200 км/год і має глибину занурення не менше 1 км.

 
Імовірний вигляд ядерної торпеди "Посейдон"
фото з порталу Мілітарний

Теми: Росіязброявійна
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