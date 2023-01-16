Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России заявили, что якобы изготовили первые ядерные торпеды "Посейдон"

Алена МазуренкоПонедельник, 16 января 2023, 22:43
Комплекс "Посейдон". Кадр из видео Минобороны РФ

Российские СМИ со ссылкой на источники заявляют, что оккупанты изготовили первый комплект ядерных торпед "Посейдон", которые будут размещены на атомной подводной лодке "Белгород".

Источник: прокремлевское издание "ТАСС" со ссылкой на собственные источники, портал "Милитарный"

Дословно: "По информации источника, раздельные испытания основных узлов, включая ядерную энергетическую установку, завершили успешно".

Детали: При этом сообщается, что официального подтверждения этой информации нет.

В июне 2022 года источник росСМИ сообщал, что "Белгород" проходил испытания в Баренцевом море.

Первый носитель ядерных подводных беспилотников "Посейдон" - подводная лодка проекта 09852 "Белгород" - была спущена на воду 23 апреля 2019 года.

Американские издания сообщали о вероятных испытаниях комплекса в начале ноября 2022 года.

ВИДЕО ДНЯ

Тогда в США говорили, что среди кораблей, которые участвовали в подготовке ядерного испытания, была подводная лодка "Белгород".

Однако США зафиксировали выход российских кораблей с полигона в Северном Ледовитом океане и их возвращение в порт без проведения испытаний.

В разведке США сообщили, что это может свидетельствовать о технических трудностях россиян.

Справка: Беспилотный подводный аппарат "Посейдон" способен нести как обычные, так и ядерные боеприпасы. Ядерная силовая установка придает аппарату практически безграничную дальность действия. По сути это ядерная торпеда.

Американские чиновники ранее указывали, что главная цель "Посейдона" - вызвать масштабное ядерное цунами, предназначенное для затопления и облучения прибрежных городов.

Детальной информации о параметрах этого оружия нет.

Испытания комплекса проводят на атомной подводной лодке К-329 "Белгород", после них эта лодка войдет в состав Тихоокеанского флота ВМФ РФ.

Одно из основных назначений "Белгорода" - быть носителем ядерных комплексов "Посейдон".

Очерченное назначение этой ядерной торпеды - доставка ядерного боеприпаса к берегам вероятного противника для поражения инфраструктуры и гарантированного неприемлемого ущерба: радиоактивного загрязнения, цунами и других разрушительных последствий.

"Посейдон" может развивать скорость более 200 км/ч и имеет глубину погружения не менее 1 км.

 
Предполагаемый вид ядерной торпеды "Посейдон"
ФОТО С ПОРТАЛА МИЛИТАРНЫЙ

Темы: Росcияоружиевойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Украина имеет уже три гарантированных батареи систем ПВО "Patriot" – Зеленский

Зеленскому доложили: Удар по дому в Днепре нанесен российской ракетой Х-22

В среду ограничения света в Украине ожидаются на уровне вторника, дефицит существенный - Yasno

фотоВ Германии на протесте экоактивистов задержали Грету Тунберг

Путин дал добро на выход России из договоров Совета Европы

дополненоЗалужный впервые встретился с Милли, выехав за границу

Все новости...
Росcия
В Норвегии сокращают военные учения: угроза со стороны РФ уменьшилась
Путин приказал Герасимову захватить Донбасс до марта – представитель ГУР
В США считают, что Россия не сможет подготовить 500 тысяч человек для очередного наступления
Последние новости
23:08
Глава МИД Британии: Решение предоставить Украине тяжелое вооружение посылает четкий сигнал Путину
22:55
Украина имеет уже три гарантированных батареи систем ПВО "Patriot" – Зеленский
22:35
В Нидерландах задержали одного из ключевых боевиков ИГИЛ, которому инкриминируют военные преступления
22:11
Зеленскому доложили: Удар по дому в Днепре нанесен российской ракетой Х-22
21:49
Членство Украины в НАТО предотвратило бы войну – премьер Финляндии
21:43
В Москве полиция схватила 4 человек у памятника Лесе Украинке
21:25
В среду ограничения света в Украине ожидаются на уровне вторника, дефицит существенный - Yasno
21:22
Российский штурмовик Су-25 уничтожен под Соледаром – Воздушные силы
20:53
Премьер Нидерландов подтвердил намерения передать Украине ЗРК Patriot
20:40
Какие зарплаты у учителей и директоров: данные по регионам
Все новости...