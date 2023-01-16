В России заявили, что якобы изготовили первые ядерные торпеды "Посейдон"

Российские СМИ со ссылкой на источники заявляют, что оккупанты изготовили первый комплект ядерных торпед "Посейдон", которые будут размещены на атомной подводной лодке "Белгород".

Источник: прокремлевское издание "ТАСС" со ссылкой на собственные источники, портал "Милитарный"

Дословно: "По информации источника, раздельные испытания основных узлов, включая ядерную энергетическую установку, завершили успешно".

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Детали: При этом сообщается, что официального подтверждения этой информации нет.

В июне 2022 года источник росСМИ сообщал, что "Белгород" проходил испытания в Баренцевом море.

Первый носитель ядерных подводных беспилотников "Посейдон" - подводная лодка проекта 09852 "Белгород" - была спущена на воду 23 апреля 2019 года.

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Американские издания сообщали о вероятных испытаниях комплекса в начале ноября 2022 года.

Тогда в США говорили, что среди кораблей, которые участвовали в подготовке ядерного испытания, была подводная лодка "Белгород".

Однако США зафиксировали выход российских кораблей с полигона в Северном Ледовитом океане и их возвращение в порт без проведения испытаний.

В разведке США сообщили, что это может свидетельствовать о технических трудностях россиян.

Справка: Беспилотный подводный аппарат "Посейдон" способен нести как обычные, так и ядерные боеприпасы. Ядерная силовая установка придает аппарату практически безграничную дальность действия. По сути это ядерная торпеда.

Американские чиновники ранее указывали, что главная цель "Посейдона" - вызвать масштабное ядерное цунами, предназначенное для затопления и облучения прибрежных городов.

Детальной информации о параметрах этого оружия нет.

Испытания комплекса проводят на атомной подводной лодке К-329 "Белгород", после них эта лодка войдет в состав Тихоокеанского флота ВМФ РФ.

Одно из основных назначений "Белгорода" - быть носителем ядерных комплексов "Посейдон".

Очерченное назначение этой ядерной торпеды - доставка ядерного боеприпаса к берегам вероятного противника для поражения инфраструктуры и гарантированного неприемлемого ущерба: радиоактивного загрязнения, цунами и других разрушительных последствий.

"Посейдон" может развивать скорость более 200 км/ч и имеет глубину погружения не менее 1 км.