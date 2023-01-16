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У Києві йшли на межі графіка відключень, аби не стало ще гірше – Yasno

Олена РощінаПонеділок, 16 січня 2023, 23:09
ЛЕП, фото ДТЕК

У Києві 16 січня відключення були світла на межі графіка, бо дефіцит генерації електроенергії значний.

Джерело: гендиректор постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні на Київ мали 974 МВт з необхідних 1600. Ішли на межі графіку, відключали в усіх сірих зонах. Ситуація продовжує бути складною, і обмеження зараз – це єдина можливість не зробити все ще гірше".

Деталі: Коваленко пояснив, що так відбувається через значний дефіцит в генерації. 

На початку 2022 року структура генерації в Україні була такою: атомні електростанції – 55%, ТЕС і ТЕЦ – 29%, гідроелектростанції – 7%, відновлювальні джерела (сонячні, вітрові та інші електростанції) – 9%.

Атомні електростанції були основним джерелом, вони виробляли великі обсяги електроенергії, але вони є негнучкими і не можуть швидко реагувати на зміни у попиті, зазначив Коваленко.

Зараз атомна генерація працює не в повну міру через те, що ЗАЕС не віддає електроенергію в мережу. І цей брак компенсувати неможливо.

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Теплова генерація зазвичай використовується саме для швидкого балансування генерації та споживання. Але зараз пошкоджені і ТЕС. Тому енергетики намагаються використовувати гідроелектростанції, та вони потребують часу на відновлення.

Пряма мова: "Тобто коли кажемо, що ситуація вкрай нестандартна, так і є. Енергосистема по всій Україні єдина. Це означає, що якщо, припустімо, не працює декілька блоків електростанції на заході країни, то обмеження стосуватимуться однаково і Львівщини, і Одещини, і Черкащини.

І світло-сірі зони графіку зараз найшвидше означають відключення.

Всі сили енергетиків зараз направлені на відновлення. Ремонти тривають. Тому варто бути терплячими".

Теми: Київвіялові відключенняенергетика
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