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В Киеве шли на грани графика отключений, чтобы не стало еще хуже – Yasno

Елена РощинаПонедельник, 16 января 2023, 22:09
В Киеве шли на грани графика отключений, чтобы не стало еще хуже – Yasno
ЛЭП, фото ДТЭК

В Киеве 16 января отключения света были на грани графика, потому что дефицит генерации электроэнергии значительный.

Источник: гендиректор поставщика энергоресурсов YASNO Сергей Коваленко в Facebook

Прямая речь: "Сегодня на Киев имели 974 МВт из необходимых 1600. Шли на грани графика, отключали во всех серых зонах. Ситуация продолжает быть сложной, и ограничения сейчас – это единственная возможность не сделать все еще хуже".

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Детали: Коваленко объяснил, что так происходит из-за значительного дефицита в генерации. 

В начале 2022 года структура генерации в Украине была такой: атомные электростанции – 55%, ТЭС и ТЭЦ – 29%, гидроэлектростанции – 7%, возобновляемые источники (солнечные, ветровые и другие электростанции) – 9%.

Атомные электростанции были основным источником, они производили большие объемы электроэнергии, но они являются негибкими и не могут быстро реагировать на изменения в спросе, отметил Коваленко. 

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Сейчас атомная генерация работает не в полную меру из-за того, что ЗАЭС не отдает электроэнергию в сеть. И этот недостаток компенсировать невозможно.

Тепловая генерация обычно используется именно для быстрой балансировки генерации и потребления. Но сейчас повреждены и ТЭС. Поэтому энергетики пытаются использовать гидроэлектростанции, но они требуют времени на восстановление.

Прямая речь: "То есть когда говорим, что ситуация крайне нестандартная, так и есть. Энергосистема по всей Украине единая. Это означает, что если, допустим, не работает несколько блоков электростанции на западе страны, то ограничения будут касаться одинаково и Львовской, и Одесской, и Черкасской областей.

И светло-серые зоны графика сейчас скорее всего означают отключения.

Все силы энергетиков сейчас направлены на восстановление. Ремонты продолжаются. Поэтому стоит быть терпеливыми".

Темы: Киеввеерные отключенияэнергетика
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