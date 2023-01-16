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Командувач армії Британії: Допомога Україні виправдана, але вона ослабить британські війська

"Європейська правда"Понеділок, 16 січня 2023, 22:17

Командувач британської армії генерал сер Патрик Сандерс вважає, що відправлення танків і артилерійських установок в Україну для посилення її військових зусиль країни зробить британське військо слабшим.

Про це йдеться в поширеній серед військових заяві Сандерса, з якою ознайомилось BBC, повідомляє "Європейська правда".

Командувач армії Британії зазначив, що Україна знайде "належне застосування" британській військовій допомозі, крім того, забезпечення поразки Росії у війні в Україні "робить нас безпечнішими".

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Водночас він додав, що життєво важливо швидко відновлювати боєздатність армії Британії: "Немає сумнівів, що наш вибір вплине на нашу здатність мобілізувати армію проти гострої й тривалої загрози, яку становить Росія, і виконати наші зобов'язання перед НАТО".

Крім того, генерал Сандерс вказує, що для допомоги Україні у війні з Росією британська армія йде на жертви, й хоча він вважає це виправданим, закликає до більшого інвестування в британську оборону – й зазначає, що цю думку поділяє очільник Міноборони Бен Воллес.

Нагадаємо, 15 січня в уряді Британії підтвердили плани передати Україні ескадрон з 14 танків Challenger 2 і близько 30 САУ калібру 155 мм AS90.

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Невелика кількість танків, взятих із запасів Британії, які налічують 227 одиниць, сама по собі не матиме великого значення на полі бою, але це буде перший випадок, коли будь-яка західна країна погодиться відправити свою важку бронетехніку в Україну.

Окрім танків, Британія надасть Україні самохідні артилерійські установки AS90, ракети та десятки тисяч артилерійських снарядів.

Теми: Велика БританіязброяУкраїнавійна
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