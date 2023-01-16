Командувач армії Британії: Допомога Україні виправдана, але вона ослабить британські війська

Командувач британської армії генерал сер Патрик Сандерс вважає, що відправлення танків і артилерійських установок в Україну для посилення її військових зусиль країни зробить британське військо слабшим.

Про це йдеться в поширеній серед військових заяві Сандерса, з якою ознайомилось BBC, повідомляє "Європейська правда".

Командувач армії Британії зазначив, що Україна знайде "належне застосування" британській військовій допомозі, крім того, забезпечення поразки Росії у війні в Україні "робить нас безпечнішими".

Водночас він додав, що життєво важливо швидко відновлювати боєздатність армії Британії: "Немає сумнівів, що наш вибір вплине на нашу здатність мобілізувати армію проти гострої й тривалої загрози, яку становить Росія, і виконати наші зобов'язання перед НАТО".

Крім того, генерал Сандерс вказує, що для допомоги Україні у війні з Росією британська армія йде на жертви, й хоча він вважає це виправданим, закликає до більшого інвестування в британську оборону – й зазначає, що цю думку поділяє очільник Міноборони Бен Воллес.

Нагадаємо, 15 січня в уряді Британії підтвердили плани передати Україні ескадрон з 14 танків Challenger 2 і близько 30 САУ калібру 155 мм AS90.

Невелика кількість танків, взятих із запасів Британії, які налічують 227 одиниць, сама по собі не матиме великого значення на полі бою, але це буде перший випадок, коли будь-яка західна країна погодиться відправити свою важку бронетехніку в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

Окрім танків, Британія надасть Україні самохідні артилерійські установки AS90, ракети та десятки тисяч артилерійських снарядів.