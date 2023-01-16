Командующий армии Британии: Помощь Украине оправдана, но она ослабит британские войска

Командующий британской армии генерал сэр Патрик Сандерс считает, что отправка танков и артиллерийских установок в Украину для усиления ее военных усилий страны сделает британское войско слабее.

Об этом говорится в распространенном среди военных заявлении Сандерса, с которым ознакомилось BBC, сообщает "Европейская правда".

Командующий армии Великобритании отметил, что Украина найдет "надлежащее применение" британской военной помощи, кроме того, обеспечение поражения России в войне в Украине "делает нас безопаснее".

В то же время он добавил, что жизненно важно быстро восстанавливать боеспособность армии Британии: "Нет сомнений, что наш выбор повлияет на нашу способность мобилизовать армию против острой и длительной угрозы, которую представляет Россия, и выполнить наши обязательства перед НАТО".

Кроме того, генерал Сандерс указывает, что для помощи Украине в войне с Россией британская армия идет на жертвы, и хотя он считает это оправданным, призывает к большему инвестированию в британскую оборону - и отмечает, что это мнение разделяет глава Минобороны Бен Уоллес.

Напомним, 15 января в правительстве Великобритании подтвердили планы передать Украине эскадрон из 14 танков Challenger 2 и около 30 САУ калибра 155 мм AS90.

Небольшое количество танков, взятых из запасов Британии, которые насчитывают 227 единиц, само по себе не будет иметь большого значения на поле боя, но это будет первый случай, когда любая западная страна согласится отправить свою тяжелую бронетехнику в Украину.

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Кроме танков, Великобритания предоставит Украине самоходные артиллерийские установки AS90, ракеты и десятки тысяч артиллерийских снарядов.