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Україна відновлює пасажирське залізничне сполучення з Румунією

"Європейська правда"Понеділок, 16 січня 2023, 22:55

Перші пасажирські поїзди на ділянці Рахів – Ділове – Валя-Вішеулуй, які сполучають Україну з Румунією, будуть запущені вже в середу, 18 січня.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", оголосило Міністерство інфраструктури України.

Рейси №755/756 та №753/754 відправлятимуться з Рахова щоденно о 6:10 та 14:10 і прибуватимуть до Валі-Вішеулуй відповідно о 7:45 та 15:45. З Валі-Вішеулуй поїзди відправлятимуться об 11:45 та 18:15 і прибуватимуть до Рахова відповідно о 12:20 та 18:50.

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"Графік прибуття та відправлення рейсів підлаштований під графіки курсування поїздів румунської залізниці. Так, пасажири, які прибувають на станцію Валя-Вішеулуй, можуть пересісти на інші рейси, які прямують до станцій Бухарест та Клуж", – зазначають у Мінінфраструктури.

Там нагадують, що для відновлення залізничного сполучення з Румунією "Укрзалізниця" протягом 2022 року відремонтувала на дільниці Рахів – Ділове – Валя-Вішеулуй 19,2 кілометра колій і 12 мостів, а також здійснила ремонт вокзалу Рахова.

Окрім цього, вдалось завершити ремонт іншої дільниці на кордоні з Румунією – Тересва – Держкордон, яка не працювала з 2007 року.

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"Завершивши ці проєкти, ми фактично перезапускаємо ключові залізничні маршрути між Україною та Румунією, адже на сьогодні тут діють тільки два міжнародні переходи: "Вадул-Сірет – Дорнешти" та "Дяково – Халмеу". Через них здійснюються виключно вантажні перевезення", – зауважує міністерство.

Минулого року повідомлялося, що Україна та Молдова відновили рух пасажирських потягів за маршрутом Київ-Кишинів після 24-річної перерви.

Теми: РумуніяУкрзалізницязалізницятранспорт
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