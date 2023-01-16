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Украина возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Румынией

"Европейская правда"Понедельник, 16 января 2023, 23:55

Первые пассажирские поезда на участке Рахов - Деловое - Валя-Вишеулуй, которые соединяют Украину с Румынией, будут запущены уже в среду, 18 января.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", объявило Министерство инфраструктуры Украины.

Рейсы №755/756 и №753/754 будут отправляться из Рахова ежедневно в 6:10 и 14:10 и прибывать в Вали-Вишеулуй соответственно в 7:45 и 15:45. С Вали-Вишеулуй поезда будут отправляться в 11:45 и 18:15 и прибывать в Рахов соответственно в 12:20 и 18:50.

"График прибытия и отправления рейсов подстроен под графики курсирования поездов румынской железной дороги. Так, пассажиры, прибывающие на станцию Валя-Вишеулуй, могут пересесть на другие рейсы, следующие до станций Бухарест и Клуж", - отмечают в Мининфраструктуры.

Там напоминают, что для восстановления железнодорожного сообщения с Румынией "Укрзализныця" в течение 2022 года отремонтировала на участке Рахов - Деловое - Валя-Вишеулуй 19,2 километра путей и 12 мостов, а также осуществила ремонт вокзала Рахова.

Кроме этого, удалось завершить ремонт другого участка на границе с Румынией - Тересва - Госграница, который не работал с 2007 года.

"Завершив эти проекты, мы фактически перезапускаем ключевые железнодорожные маршруты между Украиной и Румынией, ведь на сегодня здесь действуют только два международных перехода: "Вадул-Сирет - Дорнешты" и "Дьяково - Халмеу". Через них осуществляются исключительно грузовые перевозки", - отмечает министерство.

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В прошлом году сообщалось, что Украина и Молдова возобновили движение пассажирских поездов по маршруту Киев-Кишинев после 24-летнего перерыва.

Темы: РумынияУкрзализныцяжелезная дорогатранспорт
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