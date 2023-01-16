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Глава МЗС Австрії закликає "не перегнути палицю" у відносинах із Росією

"Європейська правда"Понеділок, 16 січня 2023, 23:31
Глава МЗС Австрії закликає не перегнути палицю у відносинах із Росією
АЛЕКСАНДЕР ШАЛЛЕНБЕРГ, ФОТО GETTY IMAGES

На думку міністра закордонних справ Австрії Александера Шалленберга, Заходу важливо дотримуватись почуття міри у відносинах із Росією, оскільки вона залишиться частиною європейської історії та культури.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kronen Zeitung, Шалленберг сказав на конференції французького університету Sciences Po в Парижі в понеділок.

"Ми не повинні перегнути палицю, наприклад, запровадивши заборону на видачу віз 144 мільйонам росіян", – сказав він.

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Глава зовнішньополітичного відомства Австрії наголосив, що немає жодних сумнівів у повній підтримці України у її боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність.

"Жорстока агресивна війна, яку розв'язала Росія, є божевіллям. Але в той же час ми повинні думати про день після, тиждень після і місяці після", – сказав Шалленберг, пояснивши, що архітектура європейської безпеки так чи інак повинна буде містити Росію і як постійного члена Ради Безпеки ООН, і як ядерну державу.

Також глава австрійського МЗС висловив незгоду з виключенням міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова з міністерської зустрічі ОБСЄ в Польщі, закликавши зберегти існування організації.

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"ОБСЄ – це один з небагатьох майданчиків, який залишився, де російські дипломати змушені сидіти й слухати наші аргументи, нашу гостру критику агресивної війни Росії", – вважає Шалленберг, який також назвав "дотримання почуття міри" одним із найбільших завдань на 2023 рік.

Натомість глава українського МЗС Дмитро Кулеба вважає, що єдиний шлях врятувати ОБСЄ - це позбутися Росії у її складі, а також позбавити країну-агресора можливості впливати на процеси або рішення в організації.

Минулого року, нагадаємо, міністр закордонних справ Австрії відкинув повну заборону на в'їзд до ЄС для росіян, а канцлер Австрії Карл Негаммер виступив проти запровадження нових санкцій проти Росії на рівні Євросоюзу та за переговори з Україною і Росією.

Теми: АвстріяРосіяКулеба Дмитро
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