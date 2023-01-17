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Глава МИД Австрии призывает "не перегнуть палку" в отношениях с Россией

"Европейская правда"Вторник, 17 января 2023, 00:31
АЛЕКСАНДЕР ШАЛЛЕНБЕРГ, ФОТО GETTY IMAGES

По мнению министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга, Западу важно соблюдать чувство меры в отношениях с Россией, поскольку она останется частью европейской истории и культуры.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kronen Zeitung, Шалленберг сказал на конференции французского университета Sciences Po в Париже в понедельник.

"Мы не должны перегнуть палку, например, введя запрет на выдачу виз 144 миллионам россиян", - сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства Австрии подчеркнул, что нет никаких сомнений в полной поддержке Украины в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность.

"Жестокая агрессивная война, которую развязала Россия, является безумием. Но в то же время мы должны думать о дне после, неделе после и месяцах после", - сказал Шалленберг, объяснив, что архитектура европейской безопасности так или иначе должна будет содержать Россию и как постоянного члена Совета Безопасности ООН, и как ядерную державу.

Также глава австрийского МИД выразил несогласие с исключением министра иностранных дел России Сергея Лаврова из министерской встречи ОБСЕ в Польше, призвав сохранить существование организации.

"ОБСЕ - это одна из немногих оставшихся площадок, где российские дипломаты вынуждены сидеть и слушать наши аргументы, нашу острую критику агрессивной войны России", - считает Шалленберг, который также назвал "соблюдение чувства меры" одной из самых больших задач на 2023 год.

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Зато глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что единственный путь спасти ОБСЕ - это избавиться от России в ее составе, а также лишить страну-агрессора возможности влиять на процессы или решения в организации.

В прошлом году, напомним, министр иностранных дел Австрии отверг полный запрет на въезд в ЕС для россиян, а канцлер Австрии выступил против введения новых санкций против России на уровне Евросоюза и за переговоры с Украиной и Россией.

Темы: АвстрияРосcияКулеба Дмитрий
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