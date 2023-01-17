Белград перевірить інформацію про участь сербів у війні на боці Росії

Міністр внутрішніх справ Сербії Мілош Вучевич у понеділок заявив, що цивільні й військові спецслужби країни вивчають і перевіряють інформацію про можливу участь сербів на боці Росії у війні проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", такий коментар Вучевич дав сербській службі "Радіо Свобода".

"Наша країна дуже чітко заявляє, що участь сербських громадян у всіх конфліктах в інших країнах заборонена, й це тягне за собою правові наслідки", – зазначив глава сербського МВС, закликавши сербів із "патріотичним запалом" вступати до лав армії Сербії.

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Вучевич зазначив, що Сербія прагне до врегулювання війни в Україні та в усьому світі.

Інформація про участь сербів у війні в Україні на боці Росії почала поширюватись у соцмережах у середині січня. Тоді у російському "ВКонтакте" з’явились фото з нібито сербськими бойовиками, які прибули в Запорізьку область.

У повідомленні "ВКонтакте" стверджувалось, що серби приїхали в Україну в порушення закону й нібито вступили до так званого "батальйону імені Павла Судоплатова". Одночасно у Telegram почали поширюватись відео з нібито сербськими бойовиками, які заявляють, що приїхали в Україну "допомагати нашим братам".

ВІДЕО ДНЯ

EU, USA i UK MORAJU DA SANKCIONIŠU REŽIM U BEOGRADU: dok oni finansiraju odbranu 🇺🇦 Putin u sred Srbije regrutuje Srbe da ubijaju Ukrajince (VIDEO). Vučić to podržava postavljanjem Putinovog agenta Vulina za šefa BIA sa zadatkom da BIA ne smeta Putinovom regrutovanju u 🇷🇸

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Особу одного з присутніх на відео "Радіо Свобода" змогло встановити – йдеться про Андрєя Родіонова, засновника руху "Російсько-слов’янське возз’єднання й відродження" (RUSOV), мета якого – створення "федеральної слов’янської держави на чолі з Велікой Россієй".

Сам Родіонов часто бував у Сербії й давав інтерв’ю місцевим ЗМІ, а нещодавно заявив, що на його запрошення двоє сербів долучились до лав російської армії в Україні.

За оцінками посольства України в Сербії, станом на грудень 2018 року понад 300 сербів вирушили до України для участі у війні на боці бойовиків. 32 із них у Сербії засудили, причому в більшості випадків ішлося про мінімальні покарання.

Крім того, частина засуджених сербів навіть після вироку знову їхали в Україну воювати на російському боці.