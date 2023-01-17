Белград проверит информацию об участии сербов в войне на стороне России

Министр внутренних дел Сербии Милош Вучевич в понедельник заявил, что гражданские и военные спецслужбы страны изучают и проверяют информацию о возможном участии сербов на стороне России в войне против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", такой комментарий Вучевич дал сербской службе "Радио Свобода".

"Наша страна очень четко заявляет, что участие сербских граждан во всех конфликтах в других странах запрещено, и это влечет за собой правовые последствия", - отметил глава сербского МВД, призвав сербов с "патриотическим пылом" вступать в ряды армии Сербии.

Вучевич отметил, что Сербия стремится к урегулированию войны в Украине и во всем мире.

Информация об участии сербов в войне в Украине на стороне России начала распространяться в соцсетях в середине января. Тогда в российском "ВКонтакте" появились фото с якобы сербскими боевиками, которые прибыли в Запорожскую область.

В сообщении "ВКонтакте" утверждалось, что сербы приехали в Украину в нарушение закона и якобы вступили в так называемый "батальон имени Павла Судоплатова". Одновременно в Telegram начали распространяться видео с якобы сербскими боевиками, которые заявляют, что приехали в Украину "помогать нашим братьям".

EU, USA i UK MORAJU DA SANKCIONIŠU REŽIM U BEOGRADU: dok oni finansiraju odbranu 🇺🇦 Putin u sred Srbije regrutuje Srbe da ubijaju Ukrajince (VIDEO). Vučić to podržava postavljanjem Putinovog agenta Vulina za šefa BIA sa zadatkom da BIA ne smeta Putinovom regrutovanju u 🇷🇸

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Личность одного из присутствующих на видео "Радио Свобода" смогло установить - речь идет об Андрее Родионове, основателе движения "Русско-славянское воссоединение и возрождение" (RUSOV), цель которого - создание "федеративного славянского государства во главе с Великой Россией".

Сам Родионов часто бывал в Сербии и давал интервью местным СМИ, а недавно заявил, что по его приглашению двое сербов вступили в ряды российской армии в Украине.

По оценкам посольства Украины в Сербии, по состоянию на декабрь 2018 года более 300 сербов отправились в Украину для участия в войне на стороне боевиков. 32 из них в Сербии осудили, причем в большинстве случаев речь шла о минимальных наказаниях.

Кроме того, часть осужденных сербов даже после приговора снова ехали в Украину воевать на российской стороне.