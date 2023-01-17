Українка обіграла росіянку на Australian Open, попри крики фанатів з прапором Росії і футболками з Путіним

На матч першого раунду Australian Open 2023 української тенісистки Катерини Байндль проти росіянки Камілли Рахімової прийшли особи у футболках з російською символікою та портретом президента РФ Володимира Путіна. Попри провокації, українка здобула перемогу.

Джерело: видання BTU

Деталі: На матч Байндль проти Рахімової в Австралії прийшли люди з російською символікою. Чоловіки були одягнені у футболки з написом "Росія" та зображенням Путіна. Під час тенісного матчу вони вивісили позаду себе прапор РФ.

Провокація не завадила українці здобути перемогу в трьох сетах – 7:5, 6:7 (8:10), 6:1 – та вперше пройти до другого кола Australian Open.

Інцидент засудили інші українські тенісисти та посол України в Австралії Василь Мирошниченко. Посол закликав учасників турніру дотримуватися "умов нейтральності". Організатори Australian Open не коментували подію.

Сама Байндль заявила, що була здивована появі на матчі осіб з російською символікою.

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Пряма мова тенісистки: "Я була дуже здивована. Дуже дивна історія. Я не знаю, чи були ці хлопці росіянами, чи ні, тому що я не чула їхніх розмов. Мені вони не дуже були схожі візуально на росіян: здавалося, що тільки один з них, який був у "російській" футболці, а інші були іноземці.

Якихось фраз про Росію я не чула. Але ж вони явно хотіли щось цим продемонструвати. Загалом я старалася не слухати їх, не дивитися навіть у той кут. Просто намагалася абстрагуватися від цієї провокації, не вступати в конфлікт, тому що для мене в пріоритеті була перемога над суперницею по грі. Звісно, емоції виникають не лише від матчу, а й від самої ситуації. Тому я робила все, щоб залишатися в "коконі", щоб не заводитися".