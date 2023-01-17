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Украинка обыграла россиянку на Australian Open, несмотря на крики фанатов с флагом России и футболками с Путиным

"Украинская правда"Вторник, 17 января 2023, 01:43
Украинка обыграла россиянку на Australian Open, несмотря на крики фанатов с флагом России и футболками с Путиным
Екатерина Байндль, иллюстративное фото Getty Images

На матч первого раунда Australian Open 2023 украинской теннисистки Екатерины Байндль против россиянки Камиллы Рахимовой пришли лица в футболках с российской символикой и портретом президента РФ Владимира Путина. Несмотря на провокации, украинка одержала победу.

Источник: издание BTU

Детали: На матч Байндль против Рахимовой в Австралии пришли люди с российской символикой. Мужчины были одеты в футболки с надписью "Россия" и изображением Путина. Во время теннисного матча они вывесили позади себя флаг РФ.

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Провокация не помешала украинке одержать победу в трех сетах – 7:5, 6:7 (8:10), 6:1 – и впервые пройти во второй круг Australian Open.

Инцидент осудили другие украинские теннисисты и посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко. Посол призвал участников турнира соблюдать "условия нейтральности". Организаторы Australian Open не комментировали произошедшее.

Сама Байндль заявила, что была удивлена появлению на матче лиц с российской символикой.

Прямая речь теннисистки: "Я была очень удивлена. Очень странная история. Я не знаю, были ли эти ребята русскими или нет, потому что я не слышала их разговоров. Мне они не очень были похожи визуально на русских: казалось, что только один из них, который был в "русской" футболке, а остальные были иностранцы.

Каких-то фраз о России я не слышала. Но они явно хотели что-то этим продемонстрировать. В общем я старалась не слушать их, не смотреть даже в тот угол. Просто старалась абстрагироваться от этой провокации, не вступать в конфликт, потому что для меня в приоритете была победа над соперницей по игре. Конечно, эмоции возникают не только от матча, но и от самой ситуации. Поэтому я делала все, чтобы оставаться в "коконе", чтобы не заводиться".

Темы: АвстралияПутин
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