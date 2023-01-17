У російському Бєлгороді лунали вибухи. Місцева влада каже, що працювала ППО

Вночі 17 січня у російському місті Бєлгород пролунали вибухи. Губернатор області заявив, що спрацювала протиповітряна оборона.

Джерело: губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков у Telegram

Пряма мова: "Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. Оперативні служби уточнюють наслідки на землі. За попередніми даними відомо, що руйнувань і постраждалих немає".

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Що цьому передувало: 16 січня так званий губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про збитий над містом безпілотник.