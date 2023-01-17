В российском Белгороде раздавались взрывы. Местные власти говорят, что работала ПВО

Ночью 17 января в российском городе Белгород прогремели взрывы. Губернатор области заявил, что сработала противовоздушная оборона.

Источник: губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в Telegram

Прямая речь: "Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным известно, что разрушений и пострадавших нет".

Что этому предшествовало: 16 января так называемый губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сбитом над городом беспилотнике.