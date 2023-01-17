В российском Белгороде раздавались взрывы. Местные власти говорят, что работала ПВО
Вторник, 17 января 2023, 03:32
Ночью 17 января в российском городе Белгород прогремели взрывы. Губернатор области заявил, что сработала противовоздушная оборона.
Источник: губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в Telegram
Прямая речь: "Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным известно, что разрушений и пострадавших нет".
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Что этому предшествовало: 16 января так называемый губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сбитом над городом беспилотнике.