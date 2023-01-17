Сили оборони відбили атаки окупантів у районах понад 20 населених пунктів – Генштаб

16 січня Сили оборони України відбили ворожі атаки у районах понад 20 населених пунктів Донецької та Луганської областей.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Протягом минулої доби противник завдав 2 ракетних і 7 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі. Є поранені та загиблі серед мирного населення.

Реклама:

Високою є небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по об’єктах на всій території України.

Противник не полишає своїх намірів захопити повністю Донецьку область, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів, у тому числі: Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Краснополівка, Сіль, Соледар, Білогорівка, Бахмут, Північне, Кам’янка, Водяне, Невельське, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському, Лиманському та Новопавлівському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення, на Запорізькому та Херсонському – продовжує оборонятися".

Деталі: На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад п’ятнадцяти населених пунктів. Серед них – Красне, Нескучне, Веселе, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Землянки, Новомлинськ, Дворічна і Кам’янка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 15 населених пунктів. Серед них – Кислівка, Котлярівка, Вишневе Харківської області, а також Новоселівське, Андріївка, Макіївка, Кремінна, Діброва, Терни і Ямполівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Виїмка, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк та Веселе на Донеччині та загалом понад 15 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Микільські Дачі та Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів. Зокрема – Времівка, Новопіль на Доннечині та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське і Плавні на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терор цивільного населення. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Саблуківка, Качкарівка, Ольгівка, Тягинка, Інгулець та Херсон.

У Генштабі повідомили, що на тимчасово зайнятих територіях, в населених пунктах Заводівка, Горностаївка та Каїри Херсонської області, окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів, а натомість там транслюється тільки російське телебачення.

За добу підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили пункт управління, 11 районів зосередження окупантів, склад пально-мастильних матеріалів та склад боєприпасів ворога.