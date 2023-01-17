Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Силы обороны отбили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов – Генштаб

"Украинская правда"Вторник, 17 января 2023, 06:45
Разбитая российская техника, фото из Facebook Генштаба

16 января Силы обороны Украины отбили вражеские атаки в районах более 20 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 7 авиационных ударов и совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности по гражданской инфраструктуре. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Высока опасность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по объектам на всей территории Украины.

Противник не оставляет своих намерений захватить полностью Донецкую область, ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов, в том числе: Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спорное, Краснополовка, Соль, Соледар, Белогоровка, Бахмут, Северное, Каменка, Водяное, Невельское, Марьинка, Победа Донецкой области".

На Купянском, Лиманском и Новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, на Запорожском и Херсонском – продолжает обороняться".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы более пятнадцати населенных пунктов. Среди них – Красное, Нескучное, Веселое, Гатище, Волчанск, Нестерно, Землянки, Новомлинск, Двуречная и Каменка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более 15 населенных пунктов. Среди них – Кисловка, Котляровка, Вишневое Харьковской области, а также Новоселовское, Андреевка, Макеевка, Кременная, Диброва, Терны и Ямполовка Луганской области.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись Выемка, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Парасковиевка, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Веселое в Донецкой области и в целом более 15 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Никольские Дачи и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 15 населенных пунктов. В частности – Времовка, Новополье на Донетчине и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное, Каменское и Плавни на Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения. Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Саблуковка, Качкаровка, Ольговка, Тягинка, Ингулец и Херсон.

В Генштабе сообщили, что на временно занятых территориях, в населенных пунктах Заводовка, Горностаевка и Каиры Херсонской области, оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов, а вместо этого там транслируется только российское телевидение.

За сутки подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили пункт управления, 11 районов сосредоточения оккупантов, склад горюче-смазочных материалов и склад боеприпасов врага.

Темы: Вооруженные силывойнаГенштаб
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Требования РФ к Украине признать "новые территориальные реалии" неприемлемы – Блинкен

фотоПосольство России в Швеции признало, что Крым – это Украина

Украина имеет уже три гарантированных батареи систем ПВО "Patriot" – Зеленский

Зеленскому доложили: Удар по дому в Днепре нанесен российской ракетой Х-22

В среду ограничения света в Украине ожидаются на уровне вторника, дефицит существенный - Yasno

фотоВ Германии на протесте экоактивистов задержали Грету Тунберг

Все новости...
Глава МИД Австрии призывает "не перегнуть палку" в отношениях с Россией
Белград проверит информацию об участии сербов в войне на стороне России
Украинка обыграла россиянку на Australian Open, несмотря на крики фанатов с флагом России и футболками с Путиным
ЦНС: В Каховке медучреждение перестало обслуживать гражданских, чтобы лечить оккупантов
Последние новости
06:49
США до конца недели могут объявить о новой военной помощи для Украины
05:59
Путин может в ближайшее время объявить вторую волну мобилизации – ISW
04:59
Требования РФ к Украине признать "новые территориальные реалии" неприемлемы – Блинкен
03:55
Экс-премьер Болгарии: Большинство полученных Украиной снарядов – болгарского производства
03:14
Киссинджер изменил свою позицию относительно членства Украины в НАТО
02:09
ЕС стал крупнейшим донором помощи Украине с начала войны – Боррель
01:45
Небензя на заседании Совбеза ООН врал, что причиной трагедии в Днепре стала работа ПВО
00:53
Сумщина: россияне нанесли 37 ударов по пограничью
00:27
фотоПосольство России в Швеции признало, что Крым – это Украина
00:05
Германия сможет передать Украине до 15 танков Leopard 2 в этом году – СМИ
Все новости...