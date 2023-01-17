Силы обороны отбили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов – Генштаб

16 января Силы обороны Украины отбили вражеские атаки в районах более 20 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 7 авиационных ударов и совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности по гражданской инфраструктуре. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Высока опасность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по объектам на всей территории Украины.

Противник не оставляет своих намерений захватить полностью Донецкую область, ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов, в том числе: Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спорное, Краснополовка, Соль, Соледар, Белогоровка, Бахмут, Северное, Каменка, Водяное, Невельское, Марьинка, Победа Донецкой области".

На Купянском, Лиманском и Новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, на Запорожском и Херсонском – продолжает обороняться".

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Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы более пятнадцати населенных пунктов. Среди них – Красное, Нескучное, Веселое, Гатище, Волчанск, Нестерно, Землянки, Новомлинск, Двуречная и Каменка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более 15 населенных пунктов. Среди них – Кисловка, Котляровка, Вишневое Харьковской области, а также Новоселовское, Андреевка, Макеевка, Кременная, Диброва, Терны и Ямполовка Луганской области.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись Выемка, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Парасковиевка, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Веселое в Донецкой области и в целом более 15 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Никольские Дачи и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 15 населенных пунктов. В частности – Времовка, Новополье на Донетчине и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное, Каменское и Плавни на Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения. Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Саблуковка, Качкаровка, Ольговка, Тягинка, Ингулец и Херсон.

В Генштабе сообщили, что на временно занятых территориях, в населенных пунктах Заводовка, Горностаевка и Каиры Херсонской области, оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов, а вместо этого там транслируется только российское телевидение.

За сутки подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили пункт управления, 11 районов сосредоточения оккупантов, склад горюче-смазочных материалов и склад боеприпасов врага.