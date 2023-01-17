Захисники за добу ліквідували близько 870 окупантів

Росія у війні проти України вже втратила 116 тисяч 950 військових, 3 221 танк, 6 215 бойових броньованих машин та 2 104 артилерійських системи.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 116 950 (+870) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3121 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 215 (+11) од,

артилерійських систем – 2 104 (+5) од,

РСЗВ – 441 (+3) од,

засобів ППО ‒ 220 (+0) од,

літаків – 286 (+0) од,

гелікоптерів – 276 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 872 (+0) од,

крилатих ракет ‒ 749 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 877 (+7) од,

спеціальної техніки ‒ 190 (+0) од.

Дані уточнюються.