Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Захисники за добу ліквідували близько 870 окупантів

Ірина БалачукВівторок, 17 січня 2023, 07:15
Захисники за добу ліквідували близько 870 окупантів
Українські захисники. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у війні проти України вже втратила 116 тисяч 950 військових, 3 221 танк, 6 215 бойових броньованих машин та 2 104 артилерійських системи.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.23 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу ‒ близько  116 950 (+870) осіб ліквідовано,  
  • танків ‒ 3121 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 215 (+11) од,
  • артилерійських систем – 2 104 (+5) од,
  • РСЗВ – 441 (+3) од,
  • засобів ППО ‒ 220 (+0) од,
  • літаків – 286 (+0) од,
  • гелікоптерів – 276 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 872 (+0) од,
  • крилатих ракет ‒ 749 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 877 (+7) од,
  • спеціальної техніки ‒ 190 (+0) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Росія
У московських аеропортах затримувалися десятки рейсів
Безпілотники зруйнували чотири російські Іл-76 у Пскові
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
Останні новини
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
Усі новини...
Реклама: