Защитники за сутки ликвидировали около 870 оккупантов
Вторник, 17 января 2023, 07:15
Россия в войне против Украины уже потеряла 116 тысяч 950 военных, 3 221 танк, 6 215 боевых бронированных машин и 2 104 артиллерийских системы.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.01.23 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 116 950 (+870) человек ликвидировано,
- танков – 3121 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 6 215 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 2 104 (+5) ед,
- РСЗО – 441 (+3) ед,
- средств ПВО – 220 (+0) ед,
- самолетов – 286 (+0) ед,
- вертолетов – 276 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 872 (+0) ед,
- крылатых ракет – 749 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 17 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 877 (+7) ед,
- специальной техники – 190 (+0) ед.
Данные уточняются.