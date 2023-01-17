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Населення Китаю скоротилося вперше за 60 років

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 17 січня 2023, 08:39
Населення Китаю скоротилося вперше за 60 років
Шеньчжень, Китай, фото NYT

Вперше за останні 60 років кількість померлих в Китаї перевищила кількість народжених за рік.

Джерело: The New York Time з посиланням на Національне бюро статистики КНР

Деталі: Минулого року в КНР народилося 9,56 млн людей, в той час як померло 10,41 млн. Востаннє смертність перевищувала народжуваність за часів "Великого стрибка" 1958-1960 років – економічної політики Мао Цзедуна, яка призвела до масового голоду.

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За даними Національного бюро статистики, народжуваність зменшується шостий рік поспіль. Очікується, що до 2035 року 400 млн людей в КНР будуть старше 60 років, що складе майже третину населення. Дефіцит робочої сили та стрімке старіння населення призведе до скорочення податкових надходжень та внесків до пенсійної системи, яка і так перебуває під величезним тиском.

NYT наголошує, що на показники міг вплинути сплеск коронавірусу в Китаї.

Лідер КНР Сі Цзіньпін назвав демографічні проблеми країни пріоритетними, пообіцявши "національну систему політики, спрямовану на підвищення народжуваності". 

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У 2016 році в КНР пом'якшили політику однієї дитини, яка діяла протягом 35 років, дозволивши сім'ям мати двох дітей. У 2021 році обмеження підвищили до трьох. Крім того, Пекін запропонував цілий ряд стимулів для пар і молодих сімей, щоб заохотити їх народжувати дітей, включаючи грошові виплати, зниження податків і майнові поступки.

The New York Time зазначає, що країна, зіткнувшись зі скороченням чисельності населення в поєднанні з довготривалим зростанням тривалості життя, опинилася в демографічній кризі, яка матиме наслідки не лише для Китаю та його економіки, але й для всього світу.

Теми: Китай
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