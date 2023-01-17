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Население Китая сократилось впервые за 60 лет

Татьяна ЛозовенкоВторник, 17 января 2023, 08:39
Население Китая сократилось впервые за 60 лет
Шэньчжэнь, Китай, фото NYT

Впервые за последние 60 лет количество умерших в КНР превысило количество родившихся за год.

Источник: The New York Time со ссылкой на Национальное бюро статистики КНР

Детали: В прошлом году в КНР родилось 9,56 млн человек, в то время как умерло 10,41 млн. Последний раз смертность превысила рождаемость во времена "Большого скачка" 1958-1960 годов – экономической политики Мао Цзэдуна, которая привела к массовому голоду.

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По данным Национального бюро статистики, рождаемость уменьшается шестой год подряд. Ожидается, что к 2035 году 400 млн человек в КНР будут старше 60 лет, что составит почти треть населения. Дефицит рабочей силы и стремительное старение населения приведет к сокращению налоговых поступлений и взносов в пенсионную систему, которая и так находится под огромным давлением.

NYT отмечает, что на показатели мог повлиять всплеск коронавируса в Китае.

Лидер КНР Си Цзиньпин назвал демографические проблемы страны приоритетными, пообещав "национальную систему политики, направленную на повышение рождаемости". 

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В 2016 году в КНР смягчили политику одного ребенка, которая действовала в течение 35 лет, позволив семьям иметь двух детей. В 2021 году ограничение повысили до трех. Кроме того, Пекин предложил целый ряд стимулов для пар и молодых семей, чтобы поощрить их рожать детей, включая денежные выплаты, снижение налогов и имущественные уступки.

The New York Time отмечает, что страна, столкнувшись с сокращением численности населения в сочетании с долговременным ростом продолжительности жизни, оказалась в демографическом кризисе, который будет иметь последствия не только для Китая и его экономики, но и для всего мира.

Темы: Китай
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