Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Население Китая сократилось впервые за 60 лет

Татьяна ЛозовенкоВторник, 17 января 2023, 09:39
Шэньчжэнь, Китай, фото NYT

Впервые за последние 60 лет количество умерших в КНР превысило количество родившихся за год.

Источник: The New York Time со ссылкой на Национальное бюро статистики КНР

Детали: В прошлом году в КНР родилось 9,56 млн человек, в то время как умерло 10,41 млн. Последний раз смертность превысила рождаемость во времена "Большого скачка" 1958-1960 годов – экономической политики Мао Цзэдуна, которая привела к массовому голоду.

По данным Национального бюро статистики, рождаемость уменьшается шестой год подряд. Ожидается, что к 2035 году 400 млн человек в КНР будут старше 60 лет, что составит почти треть населения. Дефицит рабочей силы и стремительное старение населения приведет к сокращению налоговых поступлений и взносов в пенсионную систему, которая и так находится под огромным давлением.

NYT отмечает, что на показатели мог повлиять всплеск коронавируса в Китае.

Лидер КНР Си Цзиньпин назвал демографические проблемы страны приоритетными, пообещав "национальную систему политики, направленную на повышение рождаемости". 

В 2016 году в КНР смягчили политику одного ребенка, которая действовала в течение 35 лет, позволив семьям иметь двух детей. В 2021 году ограничение повысили до трех. Кроме того, Пекин предложил целый ряд стимулов для пар и молодых семей, чтобы поощрить их рожать детей, включая денежные выплаты, снижение налогов и имущественные уступки.

ВИДЕО ДНЯ

The New York Time отмечает, что страна, столкнувшись с сокращением численности населения в сочетании с долговременным ростом продолжительности жизни, оказалась в демографическом кризисе, который будет иметь последствия не только для Китая и его экономики, но и для всего мира.

Темы: Китай
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ПАДЕНИЕ ВЕРТОЛЕТА В БРОВАРАХ: ПОГИБЛО РУКОВОДСТВО МВД

Разведка Британии оценила ситуацию в Соледаре и Бахмуте

фото, дополнено В Броварах возле детсада упал вертолет: есть погибшие

Требования РФ к Украине признать "новые территориальные реалии" неприемлемы – Блинкен

фотоПосольство России в Швеции признало, что Крым – это Украина

Украина имеет уже три гарантированных батареи систем ПВО "Patriot" – Зеленский

Все новости...
Китай
Россия после эмбарго ЕС использует китайские танкеры для экспорта нефти в Азию
В Китае за месяц от Covid умерли почти 60 тысяч человек
Китай может заменить российское топливо на мировых рынках после эмбарго 5 февраля – Bloomberg
Последние новости
10:08
ПАДЕНИЕ ВЕРТОЛЕТА В БРОВАРАХ: ПОГИБЛО РУКОВОДСТВО МВД
09:50
Индия могла уже обогнать Китай по численности населения
09:46
Венгрия требует исключить 9 человек, среди которых олигархи РФ, из санкционного списка ЕС – СМИ
09:42
США поставляют Украине боеприпасы со складов в Израиле – NYT
09:41
Какие данные о военных нужно знать семьям – отвечает Координационный штаб
09:37
"Донбасс – это мы. И мы сражаемся за свою страну". Как терробороновцы защищают Бахмут
09:05
Разведка Британии оценила ситуацию в Соледаре и Бахмуте
09:02
фото, дополнено В Броварах возле детсада упал вертолет: есть погибшие
08:50
Украинский monobank выходит на рынок Польши под названием stereo
08:37
фото Россияне обстреляли две общины на Днепропетровщине
Все новости...