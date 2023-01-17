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Розвідка Британії: РФ вдарила по будинку в Дніпрі неточною ракетою і брехливо звинуватила ППО України

"Європейська правда"Вівторок, 17 січня 2023, 08:42
Розвідка Британії: РФ вдарила по будинку в Дніпрі неточною ракетою і брехливо звинуватила ППО України
Рятувальники розбирають завали у Дніпрі. Фото ДСНС

Британська розвідка вказала на неточність ракети Х-22, яка була запущена Росією по житловому будинку у Дніпрі, і нагадала, що такі ракети вже спричиняли масові жертви серед цивільного населення України під час попередніх ракетних ударів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

У Міноборони Британії звернули увагу, що 14 січня 2023 року Росія відновила ракетні удари дальнього радіуса дії по об'єктах української інфраструктури, вперше приблизно за 15 днів. Зазначається, що, як і під час попередніх восьми хвиль ударів з 11 жовтня 2022 року, Росія насамперед намагалася вразити українську електромережу

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"Велика протикорабельна ракета AS-4 KITCHEN (класифікація НАТО, радянська назва – Х-22. – Ред.), запущена з середнього бомбардувальника Ту-22М3 BACKFIRE, з високою ймовірністю влучила в житловий будинок у Дніпрі, що призвело до загибелі щонайменше 40 осіб", – йдеться в огляді.

"Росія неправдиво заявила, що за це відповідальна українська ракета ППО", – заявила британська розвідка, зазначивши, що Х-22 відома своєю неточністю при використанні проти наземних цілей, оскільки її радіолокаційна система наведення погано розрізняє цілі в міській місцевості.

"Подібна зброя була відповідальною за інші інциденти з масовими жертвами серед цивільного населення, в тому числі за удар по торговому центру в Кременчуці 27 червня 2022 року" - нагадали в Міноборони Британії.

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На думку британської розвідки, ракети Х-22 непридатні для високоточних ударів, і докази війни в Україні свідчать про те, що дисфункція російського ударного потенціалу далекого радіусу дії є більш глибокою.

"Цілком ймовірно, що вона намагається динамічно ідентифікувати цілі і отримати доступ до швидкої і точної оцінки завданої шкоди", – йдеться в огляді.

Як повідомлялося, в ЄС розцінюють ракетний удар по житловій багатоповерхівці в Дніпрі як ознаку ескалації і обговорюють свою можливу відповідь на це.

Теми: РосіявійнаДніпророзвідка
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