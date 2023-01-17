Разведка Британии: РФ ударила по дому в Днепре неточной ракетой и лживо обвинила украинскую ПВО

Британская разведка указала на неточность ракеты Х-22, которая была запущена Россией по жилому дому в Днепре, и напомнила, что такие ракеты уже вызывали массовые жертвы среди гражданского населения Украины во время предыдущих ракетных ударов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

В Минобороны Великобритании обратили внимание, что 14 января 2023 года Россия возобновила ракетные удары дальнего радиуса действия по объектам украинской инфраструктуры, впервые примерно за 15 дней. Отмечается, что как и во время предыдущих восьми волн ударов с 11 октября 2022 года, Россия прежде всего пыталась поразить украинскую электросеть

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"Большая противокорабельная ракета AS-4 KITCHEN (классификация НАТО, советское название – Х-22. – Ред.), запущенная со среднего бомбардировщика Ту-22М3 BACKFIRE, с высокой вероятностью попала в жилой дом в Днепре, что привело к гибели по меньшей мере 40 человек", – говорится в обзоре.

"Россия ложно заявила, что за это ответственна украинская ракета ПВО", – заявила британская разведка, отметив, что Х-22 известна своей неточностью при использовании против наземных целей, поскольку ее радиолокационная система наведения плохо различает цели в городской местности.

"Подобное оружие было ответственным за другие инциденты с массовыми жертвами среди гражданского населения, в том числе за удар по торговому центру в Кременчуге 27 июня 2022 года", – напомнили в Минобороны Британии.

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По мнению британской разведки, ракеты Х-22 непригодны для высокоточных ударов, и доказательства войны в Украине свидетельствуют о том, что дисфункция российского ударного потенциала дальнего радиуса действия является более глубокой.

"Вполне вероятно, что она пытается динамично идентифицировать цели и получить доступ к быстрой и точной оценке нанесенного ущерба", – говорится в обзоре.

Как сообщалось, в ЕС расценивают ракетный удар по жилой многоэтажке в Днепре как признак эскалации и обсуждают свой возможный ответ на это.