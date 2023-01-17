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Киян попередили про ліквідацію вибухонебезпечних предметів: можуть лунати вибухи

Ірина БалачукВівторок, 17 січня 2023, 10:38
Фото з Telegram КМВА

Київська міська військова адміністрація повідомила, що 17 січня на Київщині будуть ліквідувати вибухонебезпечні предмети, тому мешканці столиці можуть чути вибухи.

Джерело: КМВА у Telegram

Дослівно КМВА: "Звуки вибухів на північній околиці Києва пов’язані з ліквідацією вибухонебезпечних предметів. 17 січня з 10:30 до 12:30 на території Вишгородського району знищуватимуть ВНП. тому в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів".

Деталі: Влада закликає мешканців зберігати спокій, а в разі повітряної тривоги негайно йти в укриття.

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Теми: Київвійнавибухрозмінування
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