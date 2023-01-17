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Киевлян предупредили о ликвидации взрывоопасных предметов: могут раздаваться взрывы

Ирина БалачукВторник, 17 января 2023, 10:38
Фото из Telegram КГВА

Киевская городская военная администрация сообщила, что 17 января в Киевской области будут ликвидировать взрывоопасные предметы, поэтому жители столицы могут слышать взрывы.

Источник: КГВА в Telegram

Дословно КГВА: "Звуки взрывов на северной окраине Киева связаны с ликвидацией взрывоопасных предметов. 17 января с 10:30 до 12:30 на территории Вышгородского района будут уничтожать ВОП. поэтому в некоторых общинах области возможно слышать звуки взрывов".

Детали: Власти призывают жителей сохранять спокойствие, а в случае воздушной тревоги немедленно идти в укрытие.

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Темы: Киеввойнавзрывразминирование
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