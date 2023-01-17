48% жителів дев’яти країн ЄС хочуть швидкого кінця війни, навіть ціною втрати Україною територій

Мешканці країн ЄС розділилися у своєму баченні завершення війни Росії проти України: якщо австрійці та німці виступають за швидке завершення війни навіть ціною територіальних втрат для України, то голландці, португальці та поляки різко проти цієї ідеї.

Як пише "Європейська правда", такими є дані дослідження мережі Euroskopia в дев'яти країнах ЄС (Португалія, Австрія, Нідерланди, Польща, Іспанія, Франція, Німеччина, Італія та Греція).

Так, понад 60% жителів Австрії та Німеччини хочуть, щоб війна закінчилася швидко. Результат цікавий тим, що німецький уряд є одним з тих, хто надав найбільшу військову допомогу Україні.

Швидке завершення війни ціною територіальних втрат підтримують також греки (54%), італійці (50%) та іспанці (50%).

У Нідерландах 48% громадян висловилися проти того, щоб Україна відмовлялася від територій заради швидкого завершення війни. Так само думають 45% у Португалії та 42% у Польщі.

На прикладі Іспанії видно, що виборці лівих партій правлячої коаліції найбільше виступають за якнайшвидше завершення війни, навіть якщо це означатиме територіальні поступки з боку України на користь Москви.

Загалом в усіх опитаних країнах ЄС 48% виступають за швидке завершення конфлікту, навіть якщо Україні доведеться віддати частину своєї території Росії, тоді як 32%, майже кожен третій європеєць, виступають проти такої жертви заради прискорення миру.

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З іншого боку, існує більший консенсус щодо постачання зброї в Україну, що має підтримку 56% опитаних громадян дев’яти країн ЄС.

Сфера, в якій думки розділилися найменше - це увага до біженців. 29% європейців вважають, що Польща є країною, яка найбільше допомогла біженцям.

Дослідження проводилося у дев'яти великих країнах, що входять до Європейського Союзу, на вибірках, що складаються з 1 000 повнолітніх громадян (всього було проведено 9 000 інтерв'ю).