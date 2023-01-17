Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

48% жителів дев’яти країн ЄС хочуть швидкого кінця війни, навіть ціною втрати Україною територій

"Європейська правда"Вівторок, 17 січня 2023, 10:50
Getty Images

Мешканці країн ЄС розділилися у своєму баченні завершення війни Росії проти України: якщо австрійці та німці виступають за швидке завершення війни навіть ціною територіальних втрат для України, то голландці, португальці та поляки різко проти цієї ідеї.

Як пише "Європейська правда", такими є дані дослідження мережі Euroskopia в дев'яти країнах ЄС (Португалія, Австрія, Нідерланди, Польща, Іспанія, Франція, Німеччина, Італія та Греція).

Так, понад 60% жителів Австрії та Німеччини хочуть, щоб війна закінчилася швидко. Результат цікавий тим, що німецький уряд є одним з тих, хто надав найбільшу військову допомогу Україні.

Швидке завершення війни ціною територіальних втрат підтримують також греки (54%), італійці (50%) та іспанці (50%). 

У Нідерландах 48% громадян висловилися проти того, щоб Україна відмовлялася від територій заради швидкого завершення війни. Так само думають 45% у Португалії та 42% у Польщі.

На прикладі Іспанії видно, що виборці лівих партій правлячої коаліції найбільше виступають за якнайшвидше завершення війни, навіть якщо це означатиме територіальні поступки з боку України на користь Москви.

Загалом в усіх опитаних країнах ЄС 48% виступають за швидке завершення конфлікту, навіть якщо Україні доведеться віддати частину своєї території Росії, тоді як 32%, майже кожен третій європеєць, виступають проти такої жертви заради прискорення миру.

ВІДЕО ДНЯ

З іншого боку, існує більший консенсус щодо постачання зброї в Україну, що має підтримку 56% опитаних громадян дев’яти країн ЄС.

Сфера, в якій думки розділилися найменше - це увага до біженців. 29% європейців вважають, що Польща є країною, яка найбільше допомогла біженцям.

Дослідження проводилося у дев'яти великих країнах, що входять до Європейського Союзу, на вибірках, що складаються з 1 000 повнолітніх громадян (всього було проведено 9 000 інтерв'ю).

Теми: ЄСУкраїнавійнаопитування
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото ПАДІННЯ ГВИНТОКРИЛА У БРОВАРАХ: ЗАГИНУЛО КЕРІВНИЦТВО МВС І ДІТИ

Розвідка Британії оцінила ситуацію в Соледарі і Бахмуті

фото, доповнено У Броварах біля дитсадка упав гвинтокрил: є загиблі

Вимоги РФ до України визнати "нові територіальні реалії" неприйнятні – Блінкен

фотоПосольство Росії у Швеції визнало, що Крим – це Україна

Україна має вже три гарантованих батареї систем ППО "Patriot" – Зеленський

Усі новини...
ЄС
У правлячій партії Грузії заявили, що проти поступок щодо Саакашвілі задля руху до ЄС
35 років без відсотків: стали відомі деталі допомоги ЄС на суму 18 млрд євро
Удар по будинку в Дніпрі: ЄС обговорює, як реагувати на ознаки ескалації з боку Кремля
Останні новини
11:26
Трагедія в Броварах: свідків польоту гелікоптера просять звернутися в поліцію
11:22
Лавров відповів на мирний план Зеленського: Не може бути й мови
11:18
фото Міністр МВС летів у гарячу точку – Тимошенко
11:12
Говорити про причини катастрофи у Броварах зарано – речник повітряників
11:05
Торік у Туреччині іноземці придбали рекордну кількість житла, найбільше купували росіяни
10:57
У Франції померла найстаріша людина світу
10:45
Twitter продає на аукціоні сотні речей зі штаб-квартири – "пташку", кухонну техніку і дивани
10:36
фотоСБУ встановила кадировця, який керував каральними рейдами росіян на Луганщині
10:30
Microsoft планує скорочення робочих місць – Bloomberg
10:29
Єврокомісія розглядає створення спецпрокуратури для розслідування злочину агресії Росії
Усі новини...