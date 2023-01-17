48% жителей девяти стран ЕС хотят скорого конца войны, даже ценой потери Украиной территорий

Жители стран ЕС разделились в своем видении завершения войны России против Украины: если австрийцы и немцы выступают за скорейшее завершение войны даже ценой территориальных потерь для Украины, то голландцы, португальцы и поляки резко против этой идеи.

Как пишет "Европейская правда", таковы данные исследования сети Euroskopia в девяти странах ЕС (Португалия, Австрия, Нидерланды, Польша, Испания, Франция, Германия, Италия и Греция).

Так, более 60% жителей Австрии и Германии хотят, чтобы война закончилась быстро. Результат интересен тем, что немецкое правительство является одним из тех, кто оказал наибольшую военную помощь Украине.

Быстрое завершение войны ценой территориальных потерь поддерживают также греки (54%), итальянцы (50%) и испанцы (50%).

В Нидерландах 48% граждан высказались против того, чтобы Украина отказывалась от территорий ради быстрого завершения войны. Так же думают 45% в Португалии и 42% в Польше.

На примере Испании видно, что избиратели левых партий правящей коалиции больше всего выступают за скорейшее завершение войны, даже если это будет означать территориальные уступки со стороны Украины в пользу Москвы.

В целом во всех опрошенных странах ЕС 48% выступают за быстрое завершение конфликта, даже если Украине придется отдать часть своей территории России, тогда как 32%, почти каждый третий европеец, выступают против такой жертвы ради ускорения мира.

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С другой стороны, существует больший консенсус относительно поставок оружия в Украину, что имеет поддержку 56% опрошенных граждан девяти стран ЕС.

Сфера, в которой мнения разделились меньше всего - это внимание к беженцам. 29% европейцев считают, что Польша является страной, которая больше всего помогла беженцам.

Исследование проводилось в девяти крупных странах, входящих в Европейский Союз, на выборках, состоящих из 1 000 совершеннолетних граждан (всего было проведено 9 000 интервью).