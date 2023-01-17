48% жителей девяти стран ЕС хотят скорого конца войны, даже ценой потери Украиной территорий

Жители стран ЕС разделились в своем видении завершения войны России против Украины: если австрийцы и немцы выступают за скорейшее завершение войны даже ценой территориальных потерь для Украины, то голландцы, португальцы и поляки резко против этой идеи.

Как пишет "Европейская правда", таковы данные исследования сети Euroskopia в девяти странах ЕС (Португалия, Австрия, Нидерланды, Польша, Испания, Франция, Германия, Италия и Греция).

Так, более 60% жителей Австрии и Германии хотят, чтобы война закончилась быстро. Результат интересен тем, что немецкое правительство является одним из тех, кто оказал наибольшую военную помощь Украине.

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Быстрое завершение войны ценой территориальных потерь поддерживают также греки (54%), итальянцы (50%) и испанцы (50%).

В Нидерландах 48% граждан высказались против того, чтобы Украина отказывалась от территорий ради быстрого завершения войны. Так же думают 45% в Португалии и 42% в Польше.

На примере Испании видно, что избиратели левых партий правящей коалиции больше всего выступают за скорейшее завершение войны, даже если это будет означать территориальные уступки со стороны Украины в пользу Москвы.

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В целом во всех опрошенных странах ЕС 48% выступают за быстрое завершение конфликта, даже если Украине придется отдать часть своей территории России, тогда как 32%, почти каждый третий европеец, выступают против такой жертвы ради ускорения мира.

С другой стороны, существует больший консенсус относительно поставок оружия в Украину, что имеет поддержку 56% опрошенных граждан девяти стран ЕС.

Сфера, в которой мнения разделились меньше всего - это внимание к беженцам. 29% европейцев считают, что Польша является страной, которая больше всего помогла беженцам.

Исследование проводилось в девяти крупных странах, входящих в Европейский Союз, на выборках, состоящих из 1 000 совершеннолетних граждан (всего было проведено 9 000 интервью).