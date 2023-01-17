СБУ встановила ФСБшника, який очолював каральні рейди окупантів у Херсоні

Служба безпеки України ідентифікувала співробітника російської ФСБ, який координував каральні органи під час окупації Херсона.

Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Херсонської обласної прокуратури, пресслужба Офісу генерального прокурора

Деталі: За інформацією слідства, ним виявився кадровий співробітник 3 відділу 9 управління Департаменту оперативної інформації 5 служби ФCБ Сергій Сініцин з позивним "Сабір", який прибув до Херсона у березні минулого року.

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Сініцин перебував у складі так званої "тимчасової оперативної групи № 8" та брав безпосередню участь у створенні підконтрольного Росії "головного управління МВД Херсонщини". СБУ наголошує, що саме це псевдоутворення виконує завдання щодо проведення масових репресій проти жителів захоплених районів півдня України.

Правоохоронці встановили, що Сініцин особисто погоджував призначення керівників та "оперскладу" окупаційного органу, а потім координував їхні каральні рейди проти громадян. Зафіксовано факти викрадення і катування людей.

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Крім того, він займався створенням російського агентурного апарату для проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні. Для цього намагався вербувати колишніх правоохоронців та місцевих чиновників. За вказівкою "Сабіра" вони мали виявляти і передавати окупантам місця перебування учасників руху опору.

Також російська агентура "виходила" через власні зв’язки на жителів підконтрольної українській владі території для збору інформації про підрозділи Сил оборони.

Прокуратура повідомляє, що спільно з іншими представниками ФСБ, Росгвардії та Збройних сил РФ Сініцин також сприяв впровадженню так званої "рубльової зони" та переходу на російське законодавство системи оподаткування.

За оперативними даними, під час звільнення Херсона представник ФСБ разом з іншими російськими окупантами втік на лівий берег річки Дніпро.

Співробітнику ФСБ РФ повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК України).