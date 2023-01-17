Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ установила ФСБшника, который возглавлял карательные рейды оккупантов в Херсоне

Татьяна ЛозовенкоВторник, 17 января 2023, 09:49
СБУ установила ФСБшника, который возглавлял карательные рейды оккупантов в Херсоне
СБУ

Служба безопасности Украины идентифицировала сотрудника российской ФСБ, который координировал карательные органы во время оккупации Херсона.

Источник: пресс-служба СБУ, пресс-служба Херсонской областной прокуратуры 

Детали: По информации следствия, им оказался кадровый сотрудник 3 отдела 9 управления Департамента оперативной информации 5 службы ФCБ Сергей Синицын с позывным "Сабир", который прибыл в Херсон в марте прошлого года. 

Реклама:

Синицын находился в составе так называемой "временной оперативной группы № 8" и принимал непосредственное участие в создании подконтрольного России "главного управления МВД Херсонщины".

СБУ отмечает, что именно это псевдообразование выполняет задачи по проведению массовых репрессий против жителей захваченных районов юга Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Правоохранители установили, что Синицын лично согласовывал назначение руководителей и "оперсостава" оккупационного органа, а затем координировал их карательные рейды против граждан. Зафиксированы факты похищения и пыток людей.

Кроме того, он занимался созданием российского агентурного аппарата для проведения разведывательно-подрывной деятельности в регионе. Для этого пытался вербовать бывших правоохранителей и местных чиновников. По указанию "Сабира" они должны были выявлять и передавать оккупантам места пребывания участников движения сопротивления.

 

Также российская агентура "выходила" через собственные связи на жителей подконтрольной украинской власти территории для сбора информации о подразделениях Сил обороны.

Прокуратура сообщает, что совместно с другими представителями ФСБ, Росгвардии и Вооруженных сил РФ Синицын также способствовал внедрению так называемой "рублевой зоны" и переходу на российское законодательство системы налогообложения. 

По оперативным данным, во время освобождения Херсона представитель ФСБ вместе с другими российскими оккупантами сбежал на левый берег реки Днепр.

Сотруднику ФСБ РФ сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины).

 

Темы: СБУвоенные преступленияФСБХерсон
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
СБУ
В Полтаве задержали фитнес-тренера, который оскорблял военных
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
СБУ устроила "бавовну" предателям, которым захотелось "выборов" в Запорожской области – источники
Последние новости
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
Все новости...
Реклама: