СБУ установила ФСБшника, который возглавлял карательные рейды оккупантов в Херсоне

Служба безопасности Украины идентифицировала сотрудника российской ФСБ, который координировал карательные органы во время оккупации Херсона.

Источник: пресс-служба СБУ, пресс-служба Херсонской областной прокуратуры

Детали: По информации следствия, им оказался кадровый сотрудник 3 отдела 9 управления Департамента оперативной информации 5 службы ФCБ Сергей Синицын с позывным "Сабир", который прибыл в Херсон в марте прошлого года.

Синицын находился в составе так называемой "временной оперативной группы № 8" и принимал непосредственное участие в создании подконтрольного России "главного управления МВД Херсонщины".

СБУ отмечает, что именно это псевдообразование выполняет задачи по проведению массовых репрессий против жителей захваченных районов юга Украины.

Правоохранители установили, что Синицын лично согласовывал назначение руководителей и "оперсостава" оккупационного органа, а затем координировал их карательные рейды против граждан. Зафиксированы факты похищения и пыток людей.

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Кроме того, он занимался созданием российского агентурного аппарата для проведения разведывательно-подрывной деятельности в регионе. Для этого пытался вербовать бывших правоохранителей и местных чиновников. По указанию "Сабира" они должны были выявлять и передавать оккупантам места пребывания участников движения сопротивления.

Также российская агентура "выходила" через собственные связи на жителей подконтрольной украинской власти территории для сбора информации о подразделениях Сил обороны.

Прокуратура сообщает, что совместно с другими представителями ФСБ, Росгвардии и Вооруженных сил РФ Синицын также способствовал внедрению так называемой "рублевой зоны" и переходу на российское законодательство системы налогообложения.

По оперативным данным, во время освобождения Херсона представитель ФСБ вместе с другими российскими оккупантами сбежал на левый берег реки Днепр.

Сотруднику ФСБ РФ сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины).