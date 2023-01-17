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80% росіян вважають СРСР хорошим часом – опитування в РФ

Ірина БалачукВівторок, 17 січня 2023, 10:31
80% росіян вважають СРСР хорошим часом – опитування в РФ
Фото pixabay.com

Переважна більшість росіян – 80% – вважають радянську епоху скоріше хорошим часом, а 63% шкодують про розпад СРСР.

Джерело: результати опитування російського Фонду громадської думки, проведеного 16-18 грудня 2022 року

Деталі: Соціологи зазначають, що СРСР вважають хорошим часом 74% людей до 50 років і 87% старше 50 років. Водночас радянський час бачать хорошим і переважна більшість – 64% – росіян у віці від 18 до 30 років, які союзу не застали.

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Шкодують про розпад СРСР 82% людей, старших 50 років, і 46% людей молодших 50 років. Серед 18-30-річних росіян шкодують про розпад СРСР – майже третина опитаних.

Дослідження ФОМ проходило 16-18 грудня 2022 року. Було опитано 1 500 респондентів із 53 суб'єктів РФ (104 населених пункти). Статистична похибка не перевищує 3,6%.

Теми: РосіяСРСРсоціологіяопитування
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