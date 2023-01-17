Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

80% росіян вважають СРСР хорошим часом – опитування в РФ

Ірина БалачукВівторок, 17 січня 2023, 11:31
Фото pixabay.com

Переважна більшість росіян – 80% – вважають радянську епоху скоріше хорошим часом, а 63% шкодують про розпад СРСР.

Джерело: результати опитування російського Фонду громадської думки, проведеного 16-18 грудня 2022 року

Деталі: Соціологи зазначають, що СРСР вважають хорошим часом 74% людей до 50 років і 87% старше 50 років. Водночас радянський час бачать хорошим і переважна більшість – 64% – росіян у віці від 18 до 30 років, які союзу не застали.

Шкодують про розпад СРСР 82% людей, старших 50 років, і 46% людей молодших 50 років. Серед 18-30-річних росіян шкодують про розпад СРСР – майже третина опитаних.

Дослідження ФОМ проходило 16-18 грудня 2022 року. Було опитано 1 500 респондентів із 53 суб'єктів РФ (104 населених пункти). Статистична похибка не перевищує 3,6%.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіяСРСРсоціологіяопитування
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Лавров відповів на мирний план Зеленського: Не може бути й мови

фото ПАДІННЯ ГВИНТОКРИЛА У БРОВАРАХ: ЗАГИНУЛО КЕРІВНИЦТВО МВС І ДІТИ

Розвідка Британії оцінила ситуацію в Соледарі і Бахмуті

фото, доповнено У Броварах біля дитсадка упав гвинтокрил: є загиблі

Вимоги РФ до України визнати "нові територіальні реалії" неприйнятні – Блінкен

фотоПосольство Росії у Швеції визнало, що Крим – це Україна

Усі новини...
Росія
Росія тримає майже рекордну кількість "Калібрів" у Чорному морі – ОК "Південь"
Міноборони РФ заявило, що Шойгу знову їздив у зону бойових дій в Україні
Розвідка Британії: РФ вдарила по будинку в Дніпрі неточною ракетою і брехливо звинуватила ППО України
Останні новини
12:19
"Газу вистачить": "Нафтогаз" домовився про резервування додаткових обсягів газу на опалювальний сезон
12:18
Путін раптово заявив, що в блокаді Ленінграда брали участь представники "багатьох країн Європи"
12:15
Зберігається суттєвий дефіцит в енергосистемі, аварійні відключення у 8 областях – "Укренерго"
12:13
відеоЄгері ДШВ знищили російських диверсантів на Бахмутському напрямку
12:10
СЕО monobank заохочує бізнес в Україні видаляти російську зі своїх інтерфейсів
12:03
Лавров порівняв росіян із євреями, а Захід – із Гітлером
12:02
Британський мільярдер Реткліфф хоче придбати ФК "Манчестер Юнайтед": торги стартують у лютому
12:01
Президент Євроради закликав надати Україні танки
12:00
ЄС разом з Україною у скорботі через трагедію у Броварах
11:26
Трагедія в Броварах: свідків польоту гелікоптера просять звернутися в поліцію
Усі новини...