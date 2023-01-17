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80% россиян считают СССР хорошим временем – опрос в РФ

Ирина БалачукВторник, 17 января 2023, 11:31
Фото pixabay.com

Подавляющее большинство россиян – 80% – считают советскую эпоху скорее хорошим временем, а 63% сожалеют о распаде СССР.

Источник: результаты опроса российского Фонда общественного мнения, проведенного 16-18 декабря 2022 года

Детали: Социологи отмечают, что СССР считают хорошим временем 74% людей до 50 лет и 87% старше 50 лет. При этом советское время видят хорошим и подавляющее большинство – 64% – россиян в возрасте от 18 до 30 лет, которые союза не застали.

Сожалеют о распаде СССР 82% людей старше 50 лет и 46% людей моложе 50 лет. Среди 18-30-летних россиян сожалеют о распаде СССР – почти треть опрошенных.

Исследование ФОМ проходило 16-18 декабря 2022 года. Было опрошено 1 500 респондентов их 53 субъектов РФ (104 населенных пункта). Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
 

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Темы: РосcияСССРсоциологияопрос
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