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В уряді Німеччини визначились з новим міністром оборони

"Європейська правда"Вівторок, 17 січня 2023, 11:47
Борис Пісторіус

Міністр внутрішніх справ Нижньої Саксонії Борис Пісторіус стане новим федеральним міністром оборони.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє канал ARD.

Він стане наступником політика СДПН Крістіне Ламбрехт, яка пішла у відставку. Міністр оборони, яку критикували протягом декількох місяців, написала в понеділок вранці, що вона попросила Шольца звільнити її.

Пісторіус є міністром внутрішніх справ і спорту Нижньої Саксонії з 2013 року. До цього він отримав досвід роботи на муніципальному рівні, обіймаючи, зокрема, посаду мера міста Оснабрюк.

Він є членом СДПН з 1976 року.

Як зазначає Spiegel, завдяки своїй прямолінійності Пісторіус вважався одним з найпопулярніших міністрів у Нижній Саксонії. В останні роки він також був найпомітнішим з міністрів внутрішніх справ СДПН, добре пов'язаний з органами безпеки і добре обізнаний з політикою щодо біженців.

На новій посаді на Пісторіуса чекають величезні завдання. Стан військ оцінюють як жалюгідний, а з огляду на російський напад на Україну існує нагальна потреба в реструктуризації Бундесверу. Міністерство оборони також вважається дуже стійким до змін.

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Раніше Пісторіус закликав до конфіскації майна російських олігархів.

"Ми повинні наслідувати приклад Канади і не лише заморозити активи олігархів, які знаходяться в санкційному списку ЄС проти Росії, а й конфіскувати їх і використати для гуманітарної допомоги та відбудови України", – сказав Пісторіус на початку літа 2022 року.

Водночас він став на захист канцлера Олафа Шольца від критики про те, що він занадто вагається, якщо йдеться про війну Росії проти України. Шольц робить хорошу роботу, яка врешті-решт завжди виявляється правильною, сказав він.

З призначенням Пісторіуса уряд перестає бути гендерно збалансованим. Канцлер Олаф Шольц на початку свого перебування на посаді заявив, що чоловіки і жінки складають половину суспільства - і тому жінки також повинні мати половину влади. У коаліції ще до оголошення нового призначення в СДПН лунали голоси про те, що паритет повинен і надалі зберігатися. Якщо Шольц захоче зберегти паритет, знадобиться ще одна перестановка в уряді.

Теми: НімеччинаМіноборони
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