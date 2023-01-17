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В правительстве Германии определились с новым министром обороны

"Европейская правда"Вторник, 17 января 2023, 10:47
В правительстве Германии определились с новым министром обороны
Борис Писториус

Министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус станет новым федеральным министром обороны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает канал ARD.

Он станет преемником политика СДПГ Кристине Ламбрехт, которая ушла в отставку. Министр обороны, которую критиковали в течение нескольких месяцев, написала в понедельник утром, что она попросила Шольца уволить ее.

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Писториус является министром внутренних дел и спорта Нижней Саксонии с 2013 года. До этого он получил опыт работы на муниципальном уровне, занимая, в частности, должность мэра города Оснабрюк.

Он является членом СДПГ с 1976 года.

Как отмечает Spiegel, благодаря своей прямолинейности Писториус считался одним из самых популярных министров в Нижней Саксонии. В последние годы он также был самым заметным из министров внутренних дел СДПГ, хорошо связан с органами безопасности и хорошо знаком с политикой в отношении беженцев.

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На новой должности Писториуса ждут огромные задачи. Состояние войск оценивают как плачевное, а учитывая российское нападение на Украину существует насущная необходимость в реструктуризации Бундесвера. Министерство обороны также считается очень устойчивым к изменениям.

Ранее Писториус призвал к конфискации имущества российских олигархов.

"Мы должны последовать примеру Канады и не только заморозить активы олигархов, которые находятся в санкционном списке ЕС против России, но и конфисковать их и использовать для гуманитарной помощи и восстановления Украины", - сказал Писториус в начале лета 2022 года.

В то же время он встал на защиту канцлера Олафа Шольца от критики о том, что он слишком колеблется, если речь идет о войне России против Украины. Шольц делает хорошую работу, которая в конце концов всегда оказывается правильной, сказал он.

С назначением Писториуса правительство перестает быть гендерно сбалансированным. Канцлер Олаф Шольц в начале своего пребывания в должности заявил, что мужчины и женщины составляют по половине общества - и поэтому женщины также должны иметь половину власти. В коалиции еще до объявления нового назначения в СДПГ раздавались голоса о том, что паритет должен и в дальнейшем сохраняться. Если Шольц захочет сохранить паритет, понадобится еще одна перестановка в правительстве.

Темы: ГерманияМинобороны
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