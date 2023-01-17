У Білорусі опублікували супутникові знімки позицій росіян на полігоні "Лепельський"

Білоруські ЗМІ опублікували свіжі супутникові знімки полігону 19-ї окремої механізованої бригади "Лепельський" (Вітебська обл.), зроблені компанією Planet Labs 6 січня.

Джерело: білоруська редакція "Радіо Свобода", моніторингова група "Беларускі Гаюн"

Деталі: Полігон "Лепельський" - один з пунктів дислокації солдатів ЗС РФ на території Білорусі.

На знімках можна помітити скупчення військової техніки - щонайменше 150 одиниць, присутні вантажівки КамАЗ і Урал, БМП, а також танки Т-72Б3. Помітні й два польові табори з кількістю наметів - близько 50 одиниць.

Зовсім поруч із полігоном розташована залізнична станція "Заслонове", на знімок 6 січня потрапили і два ешелони з військовою технікою, які в той момент стояли на станції.

У першому - 6 вагонів (імовірно пасажирських) і 31 платформа з технікою, у другому - 4 вагони і 11 платформ.

Поруч із самим полігоном також знаходяться гаражі, біля яких стоїть ще 7-10 од. техніки, ймовірно, БМП. Можна припустити, що і в самих гаражах також знаходиться техніка ЗС РФ.

ВІДЕО ДНЯ

На полігоні з жовтня 2022 року розміщується одна з груп російських солдатів, можливо, мобілізованих.

У грудні туди перекинули з РФ 13 танків Т-72Б3.

Ще одним підтвердженням присутності ЗС РФ на цьому полігоні є раптова перевірка боєготовності ЗС РБ, що проводилася в середині грудня, коли підрозділи 19-ї омбр не використовували для навчань свій полігон, а відбули на інший.

На самому полігоні тривають безперервні навчання, які наразі продовили до 22 січня.