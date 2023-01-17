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В Беларуси опубликовали спутниковые снимки позиций россиян на полигоне "Лепельский"

Алена МазуренкоВторник, 17 января 2023, 12:07

Белорусские СМИ опубликовали свежие спутниковые снимки полигона 19-й отдельной механизированной бригады "Лепельский" (Витебская обл.), сделанные компанией Planet Labs 6 января. 

Источник: белорусская редакция "Радио Свобода", мониторинговая группа "Беларускі Гаюн

Детали: Полигон "Лепельский" - один из пунктов дислокации солдат ВС РФ на территории Беларуси.

На снимках можно заметить скопление военной техники - не менее 150 единиц, присутствуют грузовики КамАЗ и Урал, БМП, а также танки Т-72Б3. Заметны и два полевых лагеря с количеством палаток - около 50 единиц.

Совсем рядом с полигоном расположена железнодорожная станция "Заслоново", на снимок 6 января попали и два эшелона с военной техникой, которые в тот момент стояли на станции.

В первом - 6 вагонов (предположительно пассажирских) и 31 платформа с техникой, во втором - 4 вагона и 11 платформ.

 

Рядом с самим полигоном также находятся гаражи, возле которых стоит еще 7-10 ед. техники, вероятно, БМП. Можно предположить, что и в самих гаражах также находится техника ВС РФ.

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На полигоне с октября 2022 года размещается одна из групп российских солдат, возможно, мобилизованных.

В декабре туда перебросили из РФ 13 танков Т-72Б3.

 

Еще одним подтверждением присутствия ВС РФ на этом полигоне является внезапная проверка боеготовности ВС РБ, проводившаяся в середине декабря, когда подразделения 19-й омбр не использовали для учений свой полигон, а отбыли на другой.

На самом полигоне продолжаются непрерывные учения, которые сейчас продлили до 22 января.

 

Темы: БеларусьРосcияВооруженные силы
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