МЗС про заяви Австрії: заклики до діалогу з РФ посилюють почуття безкарності Кремля

В МЗС відреагували на заяву міністра закордонних справ Австрії Александера Шалленберга про те, що Заходу важливо дотримуватись почуття міри у відносинах із Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Заклики продовжувати діалог з Росією, поважати її історію та культуру посилюють почуття безкарності Кремля, сприймаються ним виключно як запрошення до продовження геноциду українців", - написав на своїй сторінці у Facebook речник МЗС Олег Ніколенко.

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При цьому він зазначив, що Україна цінує співробітництво з Австрією, вдячна за підтримку в ООН та ЄС.

"І для розвитку діалогу у зв’язку з цим очікуємо на візит австрійського міністра до України. Зокрема, запрошуємо главу австрійської дипломатії відвідати Дніпро. Там він матиме можливість повторити свої аргументи про почуття міри перед рідними сорока чотирьох людей, які загинули від ракетного удару Росії по багатоповерхівці. Або тими, близьких яких досі не знайшли під завалами", - написав Ніколенко.

Шалленберг раніше заявив, що Заходу важливо дотримуватись почуття міри у відносинах із Росією, оскільки вона залишиться частиною європейської історії та культури.

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"Ми не повинні перегнути палицю, наприклад, запровадивши заборону на видачу віз 144 мільйонам росіян", – сказав він.