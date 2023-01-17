Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

МЗС про заяви Австрії: заклики до діалогу з РФ посилюють почуття безкарності Кремля

"Європейська правда"Вівторок, 17 січня 2023, 11:32
МЗС про заяви Австрії: заклики до діалогу з РФ посилюють почуття безкарності Кремля
Александер Шалленберг Getty Images

В МЗС відреагували на заяву міністра закордонних справ Австрії Александера Шалленберга про те, що Заходу важливо дотримуватись почуття міри у відносинах із Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Заклики продовжувати діалог з Росією, поважати її історію та культуру посилюють почуття безкарності Кремля, сприймаються ним виключно як запрошення до продовження геноциду українців", - написав на своїй сторінці у Facebook речник МЗС Олег Ніколенко.

Реклама:

При цьому він зазначив, що Україна цінує співробітництво з Австрією, вдячна за підтримку в ООН та ЄС.

"І для розвитку діалогу у зв’язку з цим очікуємо на візит австрійського міністра до України. Зокрема, запрошуємо главу австрійської дипломатії відвідати Дніпро. Там він матиме можливість повторити свої аргументи про почуття міри перед рідними сорока чотирьох людей, які загинули від ракетного удару Росії по багатоповерхівці. Або тими, близьких яких досі не знайшли під завалами", - написав Ніколенко.

Шалленберг раніше заявив, що Заходу важливо дотримуватись почуття міри у відносинах із Росією, оскільки вона залишиться частиною європейської історії та культури.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми не повинні перегнути палицю, наприклад, запровадивши заборону на видачу віз 144 мільйонам росіян", – сказав він.

Теми: АвстріяРосіяМЗСПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Австрія
Австрійська страхова компанія Uniqa йде з російського ринку
Смертельна ДТП з українцями в Австрії: водієм мікроавтобуса був батько загиблих дітей
В Австрії мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП, є загиблі
Останні новини
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
Усі новини...
Реклама: