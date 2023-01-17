МИД о заявлениях Австрии: призывы к диалогу с РФ усиливают чувство безнаказанности Кремля

В МИД отреагировали на заявление министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга о том, что Западу важно соблюдать чувство меры в отношениях с Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Призывы продолжать диалог с Россией, уважать ее историю и культуру усиливают чувство безнаказанности Кремля, воспринимаются им исключительно как приглашение к продолжению геноцида украинцев", - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

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При этом он отметил, что Украина ценит сотрудничество с Австрией, благодарна за поддержку в ООН и ЕС.

"И для развития диалога в связи с этим ожидаем визита австрийского министра в Украину. В частности, приглашаем главу австрийской дипломатии посетить Днепр. Там он будет иметь возможность повторить свои аргументы о чувстве меры перед родными сорока четырех человек, погибших от ракетного удара России по многоэтажному дому. Или теми, чьих близких до сих пор не нашли под завалами", - написал Николенко.

Шалленберг ранее заявил, что Западу важно соблюдать чувство меры в отношениях с Россией, поскольку она останется частью европейской истории и культуры.

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"Мы не должны перегнуть палку, например, введя запрет на выдачу виз 144 миллионам россиян", - сказал он.