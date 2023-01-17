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В СБУ викрили любительку "руского міра"

Валентина РоманенкоВівторок, 17 січня 2023, 11:32
В СБУ викрили любительку руского міра
фото СБУ

Правоохоронці виявили прихильницю "руского міра"  у відомчому науково-дослідному інституті Служби безпеки України.

Джерело: пресслужби ДБР, СБУ та Київської міської прокуратури

Деталі: Працівники ДБР повідомили про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України 48-річній заступниці начальника фінансово-економічного відділу Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ.

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Жінка публічно виправдовувала війну Росії проти України та всіляко заперечувала окупацію українських територій.

На своєму робочому місті вона намагалась переконати колег у тому, що війна, яку розпочала Росія в Україні ще у 2014 році, є внутрішнім громадянським конфліктом. Також вона стверджувала, що українські міста Харків і Одеса "исконно русские города".

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

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Теми: СБУвійнаКиївДБР
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