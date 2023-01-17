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В СБУ разоблачили любительницу "русского мира"

Валентина РоманенкоВторник, 17 января 2023, 12:32
фото СБУ

Правоохранители обнаружили сторонницу "русского мира" в ведомственном научно-исследовательском институте Службы безопасности Украины.

Источник: пресс-службы ГБР, СБУ и Киевской городской прокуратуры

Детали: Работники ГБР сообщили о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины 48-летней заместителю начальника финансово-экономического отдела Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ.

Женщина публично оправдывала войну России против Украины и всячески отрицала оккупацию украинских территорий.

На своем рабочем месте она пыталась убедить коллег в том, что война, которую начала Россия в Украине еще в 2014 году, является внутренним гражданским конфликтом. Также она утверждала, что украинские города Харьков и Одесса "исконно русские города".

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.

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Темы: СБУвойнаКиевГБР
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