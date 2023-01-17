Віцеканцлер Німеччини: рішення щодо танків для України буде пріоритетним для нового міністра оборони

Рішення щодо танків для України буде першим пунктом порядку денного для Бориса Пісторіуса, який, як стало відомо у вівторок, стане новим міністром оборони Німеччини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Коли буде оголошено міністра оборони, це перше питання, яке має бути вирішено конкретно", - сказав віцеканцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Габек.

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Німеччина обережно ставиться до схвалення поставок Україні танків, заявляючи, що вона стурбована тим, що такий крок може бути розцінений як ескалація. Багато членів Альянсу кажуть, що це занепокоєння є недоречним, оскільки Росія не демонструє жодних ознак відмови від своїх намірів захопити Україну.

Бойові танки Leopard німецького виробництва - робочі конячки армій по всій Європі - широко розглядаються як єдиний можливий варіант постачання Україні необхідних їй масштабних танкових сил.

Але вони не можуть бути поставлені без дозволу Берліна, який поки що зволікає з прийняттям рішення.

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За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, вже п’ять країн, серед яких Польща, готові передати Україні танки Leopard 2, але чекають рішення Німеччини.

Нагадаємо, 15 січня в уряді Британії підтвердили плани передати Україні ескадрон з 14 танків Challenger 2 і близько 30 САУ калібру 155 мм AS90.