Віцеканцлер Німеччини: рішення щодо танків для України буде пріоритетним для нового міністра оборони

Рішення щодо танків для України буде першим пунктом порядку денного для Бориса Пісторіуса, який, як стало відомо у вівторок, стане новим міністром оборони Німеччини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Коли буде оголошено міністра оборони, це перше питання, яке має бути вирішено конкретно", - сказав віцеканцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Габек.

Німеччина обережно ставиться до схвалення поставок Україні танків, заявляючи, що вона стурбована тим, що такий крок може бути розцінений як ескалація. Багато членів Альянсу кажуть, що це занепокоєння є недоречним, оскільки Росія не демонструє жодних ознак відмови від своїх намірів захопити Україну.

Бойові танки Leopard німецького виробництва - робочі конячки армій по всій Європі - широко розглядаються як єдиний можливий варіант постачання Україні необхідних їй масштабних танкових сил.

Але вони не можуть бути поставлені без дозволу Берліна, який поки що зволікає з прийняттям рішення.

За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, вже п’ять країн, серед яких Польща, готові передати Україні танки Leopard 2, але чекають рішення Німеччини.

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Нагадаємо, 15 січня в уряді Британії підтвердили плани передати Україні ескадрон з 14 танків Challenger 2 і близько 30 САУ калібру 155 мм AS90.