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Вице-канцлер Германии: решение по танкам для Украины будет приоритетным для нового министра обороны

"Европейская правда"Вторник, 17 января 2023, 13:03
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Решение по танкам для Украины будет первым пунктом повестки дня для Бориса Писториуса, который, как стало известно во вторник, станет новым министром обороны Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Когда будет объявлен министр обороны, это первый вопрос, который должен быть решен конкретно", - сказал вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек.

Германия осторожно относится к одобрению поставок Украине танков, заявляя, что обеспокоена тем, что такой шаг может быть расценен как эскалация. Многие члены Альянса говорят, что это беспокойство неуместно, поскольку Россия не демонстрирует никаких признаков отказа от своих намерений захватить Украину.

Боевые танки Leopard немецкого производства - рабочие лошадки армий по всей Европе - широко рассматриваются как единственный возможный вариант поставки Украине необходимых ей масштабных танковых сил.

Но они не могут быть поставлены без разрешения Берлина, который пока что медлит с принятием решения.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, уже пять стран, среди которых Польша, готовы передать Украине танки Leopard 2, но ждут решения Германии.

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Напомним, 15 января в правительстве Британии подтвердили планы передать Украине эскадрон из 14 танков Challenger 2 и около 30 САУ калибра 155 мм AS90.

Темы: ГерманияУкраинавойна
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