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Україна отримала перші 3 млрд з пакета макрофіну від ЄС на 18 млрд євро

"Європейська правда"Вівторок, 17 січня 2023, 12:25
Україна отримала перші 3 млрд з пакета макрофіну від ЄС на 18 млрд євро
ФОТО З САЙТУ КМУ

Україна отримала перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 3 млрд євро - із загалом 18 млрд євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це 17 січня оголосили у Єврокомісії. 

"Комісія сьогодні виплатила перший транш у розмірі 3 млрд із пакета макрофінансової допомоги для України обсягом до 18 млрд євро", - йдеться у заяві. 

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Оголошення є очікуваним, оскільки цю дату президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн назвала заздалегідь. Меморандум про взаєморозуміння між Україною та ЄС підписали 16 січня. 

Детально про умови безпрецедентної макрофінансової допомоги, яку надає Євросоюз, читайте в статті "Порятунок в обмін на реформи: за яких умов Київ отримає гроші у 2023 році".

Нагадаємо, рішення про цей пакет допомоги ухвалювалося з численними труднощами, у середині грудня лідери ЄС врешті досягли згоди щодо нього. Детальніше - у статті "Шантаж ціною України".

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Теми: ЄСгрошіУкраїна
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