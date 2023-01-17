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Украина получила первые 3 млрд из пакета макрофина от ЕС на 18 млрд евро

"Европейская правда"Вторник, 17 января 2023, 13:25
ФОТО ИЗ САЙТА КМУ

Украина получила первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 3 млрд евро - из всего 18 млрд евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом 17 января объявили в Еврокомиссии.

"Комиссия сегодня выплатила первый транш в размере 3 млрд из пакета макрофинансовой помощи для Украины объемом до 18 млрд евро", - говорится в заявлении.

Объявление является ожидаемым, поскольку эту дату президент ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала заранее. Меморандум о взаимопонимании между Украиной и ЕС подписали 16 января.

Подробно об условиях беспрецедентной макрофинансовой помощи, которую предоставляет Евросоюз, читайте в статье "Спасение в обмен на реформы: при каких условиях Киев получит деньги в 2023 году".

Напомним, решение об этом пакете помощи принималось с многочисленными трудностями, в середине декабря лидеры ЕС наконец достигли согласия по нему. Подробнее в статье "Шантаж ценой Украины".

Темы: ЕСденьгиУкраина
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