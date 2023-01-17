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На Australian Open заборонили прапори РФ після матчу росіянки і українки

Ірина БалачукВівторок, 17 січня 2023, 12:47
На Australian Open заборонили прапори РФ після матчу росіянки і українки
Фото з Twitter Ukrainian Tennis BTU

Тенісний клуб Австралії заборонив прапори Росії та Білорусі на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу після того, як уболівальники вивісили російський прапор на корті під час матчу українки проти росіянки.

Джерело: автралійське видання The Age

Дослівно Tennis Australia: "Наша первісна політика полягала в тому, що вболівальники можуть приносити прапори з собою, але не можуть використовувати їх для створення провокацій. Учора у нас стався інцидент, коли прапор був встановлений на корті. Ми продовжуватимемо працювати з гравцями та вболівальниками, щоб забезпечити найкращі умови для насолоди тенісом".

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Деталі: Повідомляється, що поява на корті кількох осіб у футболках із російською символікою та портретом президента РФ Володимира Путіна під час матчу української тенісистки Катерини Байндль проти росіянки Камілли Рахімової призвела до дипломатичного інциденту.

Посол України в Австралії Василь Мірошниченко зажадав від організаторів вжити заходів.

Також наголошується, що українські вболівальники під час інциденту викликали на корт охорону і поліцію, але ті нічого не зробили. 

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Для довідки: Тенісний клуб Австралії дозволив спортсменам із Росії виступати як незалежним гравцям, але не представляти свою країну. Замість російського прапора поруч з іменами гравців з'являється білий або нейтральний прапор.

Передісторія:

Теми: РосіявійнаспортАвстралія
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