На Australian Open запретили флаги РФ после матча россиянки и украинки

Теннисный клуб Австралии запретил флаги России и Беларуси на Открытом чемпионате Австралии по теннису после того, как болельщики вывесили российский флаг на корте во время матча украинки против россиянки.

Источник: австралийское издание The Аge

Дословно Tennis Australia: "Наша первоначальная политика заключалась в том, что болельщики могут приносить флаги с собой, но не могут использовать их для создания беспорядков. Вчера у нас произошел инцидент, когда флаг был установлен на корте. Мы будем продолжать работать с игроками и болельщиками, чтобы обеспечить наилучшие условия для наслаждения теннисом".

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Детали: Сообщается, что появление на корте нескольких лиц в футболках с российской символикой и портретом президента РФ Владимира Путина во время матча украинской теннисистки Екатерины Байндль против россиянки Камиллы Рахимовой привело к дипломатическому инциденту.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко потребовал от организаторов принять меры.

Также отмечается, что украинские болельщики во время инцидента вызвали на корт охрану и полицию, но те ничего не сделали.

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Для справки: Теннисный клуб Австралии разрешил спортсменам из России выступать в качестве независимых игроков, но не представлять свою страну. Вместо российского флага рядом с именами игроков появляется белый или нейтральный флаг.

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