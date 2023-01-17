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Шольц підтвердив призначення глави МВС Нижньої Саксонії новим міністром оборони

"Європейська правда"Вівторок, 17 січня 2023, 13:00
Шольц підтвердив призначення глави МВС Нижньої Саксонії новим міністром оборони
БОРИС ПІСТОРІУС, скриншот

Канцлер Німеччини Олаф Шольц офіційно підтвердив призначення міністром оборони голови МВС землі Нижня Саксонія Бориса Пісторіуса.

Про це, як передає "Європейська правда", він написав у Twitter.

"Я радий, що новим міністром оборони буде Борис Пісторіус, видатний політик з нашої країни. Завдяки своєму досвіду, компетентності та напористості, а також великому серцю, він є саме тією людиною, яка потрібна Бундесверу в Zeitenwende", - написав Шольц.

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Zeitenwende перекладається як "поворотний момент".  Олаф Шольц використовував його у контексті війни Росії проти України. Товариство німецької мови, яке обирає слово року, визнало Zeitenwende словом року у німецькій мові.

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Борис Пісторіус стане наступником політика СДПН Крістіне Ламбрехт, яка пішла у відставку. Міністр оборони, яку критикували протягом декількох місяців, написала в понеділок вранці, що вона попросила Шольца звільнити її.

На новій посаді на Пісторіуса чекають величезні завдання. Стан військ оцінюють як жалюгідний, а з огляду на російський напад на Україну існує нагальна потреба в реструктуризації Бундесверу. Міністерство оборони також вважається дуже стійким до змін.

Раніше Пісторіус закликав до конфіскації майна російських олігархів.

"Ми повинні наслідувати приклад Канади і не лише заморозити активи олігархів, які перебувають у санкційному списку ЄС щодо Росії, а й конфіскувати їх і використати для гуманітарної допомоги та відбудови України", – сказав Пісторіус на початку літа 2022 року.

Теми: НімеччинаШольц
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