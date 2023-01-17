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Шольц підтвердив призначення глави МВС Нижньої Саксонії новим міністром оборони

"Європейська правда"Вівторок, 17 січня 2023, 14:00
БОРИС ПІСТОРІУС, скриншот

Канцлер Німеччини Олаф Шольц офіційно підтвердив призначення міністром оборони голови МВС землі Нижня Саксонія Бориса Пісторіуса.

Про це, як передає "Європейська правда", він написав у Twitter.

"Я радий, що новим міністром оборони буде Борис Пісторіус, видатний політик з нашої країни. Завдяки своєму досвіду, компетентності та напористості, а також великому серцю, він є саме тією людиною, яка потрібна Бундесверу в Zeitenwende", - написав Шольц.

Zeitenwende перекладається як "поворотний момент".  Олаф Шольц використовував його у контексті війни Росії проти України. Товариство німецької мови, яке обирає слово року, визнало Zeitenwende словом року у німецькій мові.

Борис Пісторіус стане наступником політика СДПН Крістіне Ламбрехт, яка пішла у відставку. Міністр оборони, яку критикували протягом декількох місяців, написала в понеділок вранці, що вона попросила Шольца звільнити її.

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На новій посаді на Пісторіуса чекають величезні завдання. Стан військ оцінюють як жалюгідний, а з огляду на російський напад на Україну існує нагальна потреба в реструктуризації Бундесверу. Міністерство оборони також вважається дуже стійким до змін.

Раніше Пісторіус закликав до конфіскації майна російських олігархів.

"Ми повинні наслідувати приклад Канади і не лише заморозити активи олігархів, які перебувають у санкційному списку ЄС щодо Росії, а й конфіскувати їх і використати для гуманітарної допомоги та відбудови України", – сказав Пісторіус на початку літа 2022 року.

Теми: НімеччинаШольц
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