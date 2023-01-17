Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шольц подтвердил назначение главы МВД Нижней Саксонии новым министром обороны

"Европейская правда"Вторник, 17 января 2023, 13:00
Шольц подтвердил назначение главы МВД Нижней Саксонии новым министром обороны
БОРИС ПИСТОРИУС, скриншот

Канцлер Германии Олаф Шольц официально подтвердил назначение министром обороны главы МВД земли Нижняя Саксония Бориса Писториуса.

Об этом, как передает "Европейская правда", он написал в Twitter.

"Я рад, что новым министром обороны будет Борис Писториус, выдающийся политик из нашей страны. Благодаря своему опыту, компетентности и напористости, а также большому сердцу, он - именно тот человек, который нужен Бундесверу в Zeitenwende", - написал Шольц.

Реклама:

Zeitenwende переводится как "поворотный момент". Олаф Шольц использовал его в контексте войны России против Украины. Общество немецкого языка, которое выбирает слово года, признало Zeitenwende словом года в немецком языке.

ВИДЕО ДНЯ

Борис Писториус станет преемником политика СДПГ Кристине Ламбрехт, которая ушла в отставку. Министр обороны, которую критиковали в течение нескольких месяцев, написала в понедельник утром, что она попросила Шольца уволить ее.

На новой должности Писториуса ждут огромные задачи. Состояние войск оценивают как плачевное, а учитывая российское нападение на Украину существует насущная необходимость в реструктуризации Бундесвера. Министерство обороны также считается очень устойчивым к изменениям.

Ранее Писториус призвал к конфискации имущества российских олигархов.

"Мы должны последовать примеру Канады и не только заморозить активы олигархов, находящихся в санкционном списке ЕС в отношении России, но и конфисковать их и использовать для гуманитарной помощи и восстановления Украины", - сказал Писториус в начале лета 2022 года.

Темы: ГерманияШольц
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Германия
В Германии напали на детей, потому что говорили на украинском: 10-летнего мальчика сбросили с моста
Тема войны в Украине отошла на задний план у немцев – опрос
В Берлине требуют отменить выступление россиянки Нетребко в государственной опере
Последние новости
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
Все новости...
Реклама: