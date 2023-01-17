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Шольц подтвердил назначение главы МВД Нижней Саксонии новым министром обороны

"Европейская правда"Вторник, 17 января 2023, 14:00
БОРИС ПИСТОРИУС, скриншот

Канцлер Германии Олаф Шольц официально подтвердил назначение министром обороны главы МВД земли Нижняя Саксония Бориса Писториуса.

Об этом, как передает "Европейская правда", он написал в Twitter.

"Я рад, что новым министром обороны будет Борис Писториус, выдающийся политик из нашей страны. Благодаря своему опыту, компетентности и напористости, а также большому сердцу, он - именно тот человек, который нужен Бундесверу в Zeitenwende", - написал Шольц.

Zeitenwende переводится как "поворотный момент". Олаф Шольц использовал его в контексте войны России против Украины. Общество немецкого языка, которое выбирает слово года, признало Zeitenwende словом года в немецком языке.

Борис Писториус станет преемником политика СДПГ Кристине Ламбрехт, которая ушла в отставку. Министр обороны, которую критиковали в течение нескольких месяцев, написала в понедельник утром, что она попросила Шольца уволить ее.

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На новой должности Писториуса ждут огромные задачи. Состояние войск оценивают как плачевное, а учитывая российское нападение на Украину существует насущная необходимость в реструктуризации Бундесвера. Министерство обороны также считается очень устойчивым к изменениям.

Ранее Писториус призвал к конфискации имущества российских олигархов.

"Мы должны последовать примеру Канады и не только заморозить активы олигархов, находящихся в санкционном списке ЕС в отношении России, но и конфисковать их и использовать для гуманитарной помощи и восстановления Украины", - сказал Писториус в начале лета 2022 года.

Темы: ГерманияШольц
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