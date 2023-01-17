Шольц подтвердил назначение главы МВД Нижней Саксонии новым министром обороны

Канцлер Германии Олаф Шольц официально подтвердил назначение министром обороны главы МВД земли Нижняя Саксония Бориса Писториуса.

Об этом, как передает "Европейская правда", он написал в Twitter.

"Я рад, что новым министром обороны будет Борис Писториус, выдающийся политик из нашей страны. Благодаря своему опыту, компетентности и напористости, а также большому сердцу, он - именно тот человек, который нужен Бундесверу в Zeitenwende", - написал Шольц.

Ich freue mich, dass mit Boris #Pistorius ein herausragender Politiker unseres Landes neuer Verteidigungsminister wird. Mit seiner Erfahrung, Kompetenz und Durchsetzungsfähigkeit sowie seinem großen Herz ist er genau die richtige Person für die Bundeswehr in der #Zeitenwende. January 17, 2023

Zeitenwende переводится как "поворотный момент". Олаф Шольц использовал его в контексте войны России против Украины. Общество немецкого языка, которое выбирает слово года, признало Zeitenwende словом года в немецком языке.

Борис Писториус станет преемником политика СДПГ Кристине Ламбрехт, которая ушла в отставку. Министр обороны, которую критиковали в течение нескольких месяцев, написала в понедельник утром, что она попросила Шольца уволить ее.

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На новой должности Писториуса ждут огромные задачи. Состояние войск оценивают как плачевное, а учитывая российское нападение на Украину существует насущная необходимость в реструктуризации Бундесвера. Министерство обороны также считается очень устойчивым к изменениям.

Ранее Писториус призвал к конфискации имущества российских олигархов.

"Мы должны последовать примеру Канады и не только заморозить активы олигархов, находящихся в санкционном списке ЕС в отношении России, но и конфисковать их и использовать для гуманитарной помощи и восстановления Украины", - сказал Писториус в начале лета 2022 года.