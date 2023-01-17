Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Одесі хабарник вистрибнув з вікна, щоб не датись у руки силовикам

Валентина РоманенкоВівторок, 17 січня 2023, 13:21
В Одесі хабарник вистрибнув з вікна, щоб не датись у руки силовикам
скриншот

Правоохоронці затримали одного з організаторів схеми вимагання хабарів за отримання кваліфікаційних документів моряка.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у Facebook

Деталі: За даними слідства, група одеських ділків розробила механізм, за яким громадяни, які мають намір отримати документи моряка, підтвердити або підвищити свою кваліфікацію, були змушені звертатися до підконтрольних учасникам групи фірм-посередників та давати хабарі за оформлення цих документів.

Реклама:

Отримати ці документи без дачі хабаря було фактично не можливо.

При цьому за наявності певної суми грошей будь-яка особа, в тому числі без відповідної профільної освіти та медичного обстеження, мала змогу отримати документи моряка міжнародного зразка, свідоцтво та медичний сертифікат.

Правоохоронці задокументували, що підозрюваний з червня 2022 року по січень 2023 року отримав понад 100 тисяч гривень неправомірної вигоди за виготовлення цих документів.

ВІДЕО ДНЯ

Зловмисника затримали в Одесі під час одержання чергового траншу у сумі 1100 доларів США. Чоловік спробував утекти, вистрибнувши з вікна другого поверху, проте його зупинили оперативники.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру та взято під варту з альтернативою у вигляді застави у розмірі 805 тисяч гривень.

Встановлюються інші учасники протиправної схеми, у тому числі серед службових осіб, для притягнення їх до відповідальності.

Теми: хабарОдесапрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
хабар
У Києві викрили працівницю ВЛК, яка одержала від призовника 2 000 доларів
Відключили воду й вимагали хабар: у Києві викрито службовця "Київводоканалу"
Правоохоронець з Хмельниччини за $2500 обіцяв "порішати" з мобілізацією
Останні новини
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
Усі новини...
Реклама: