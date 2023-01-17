В Одесі хабарник вистрибнув з вікна, щоб не датись у руки силовикам

Правоохоронці затримали одного з організаторів схеми вимагання хабарів за отримання кваліфікаційних документів моряка.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у Facebook

Деталі: За даними слідства, група одеських ділків розробила механізм, за яким громадяни, які мають намір отримати документи моряка, підтвердити або підвищити свою кваліфікацію, були змушені звертатися до підконтрольних учасникам групи фірм-посередників та давати хабарі за оформлення цих документів.

Отримати ці документи без дачі хабаря було фактично не можливо.

При цьому за наявності певної суми грошей будь-яка особа, в тому числі без відповідної профільної освіти та медичного обстеження, мала змогу отримати документи моряка міжнародного зразка, свідоцтво та медичний сертифікат.

Правоохоронці задокументували, що підозрюваний з червня 2022 року по січень 2023 року отримав понад 100 тисяч гривень неправомірної вигоди за виготовлення цих документів.

Зловмисника затримали в Одесі під час одержання чергового траншу у сумі 1100 доларів США. Чоловік спробував утекти, вистрибнувши з вікна другого поверху, проте його зупинили оперативники.

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Наразі чоловіку повідомлено про підозру та взято під варту з альтернативою у вигляді застави у розмірі 805 тисяч гривень.

Встановлюються інші учасники протиправної схеми, у тому числі серед службових осіб, для притягнення їх до відповідальності.