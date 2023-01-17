В Одессе взяточник выпрыгнул из окна, чтобы не даться в руки силовикам

Правоохранители задержали в Киеве одного из организаторов схемы вымогательства взяток за получение квалификационных документов моряка.

Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в Facebook

Детали: По данным следствия, группа одесских дельцов разработала механизм, по которому граждане, которые намерены получить документы моряка, подтвердить или повысить свою квалификацию, были вынуждены обращаться к подконтрольным участникам группы фирмам-посредникам и давать взятки за оформление этих документов.

Получить эти документы без дачи взятки было фактически невозможно.

При этом при наличии определенной суммы денег любое лицо, в том числе без соответствующего профильного образования и медицинского обследования, имело возможность получить документы моряка международного образца, свидетельство и медицинский сертификат.

Правоохранители задокументировали, что подозреваемый с июня 2022 года по январь 2023 года получил более 100 тысяч гривен неправомерной выгоды за изготовление этих документов.

Злоумышленника задержали в Одессе во время получения очередного транша в сумме 1100 долларов США. Мужчина попытался убежать, выпрыгнув из окна второго этажа, однако его остановили оперативники.

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Сейчас мужчине сообщено о подозрении, он взят под стражу с альтернативой в виде залога в размере 805 тысяч гривен.

Устанавливаются другие участники противоправной схемы, в том числе среди должностных лиц, для привлечения их к ответственности.