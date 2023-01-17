Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Одессе взяточник выпрыгнул из окна, чтобы не даться в руки силовикам

Валентина РоманенкоВторник, 17 января 2023, 13:21
В Одессе взяточник выпрыгнул из окна, чтобы не даться в руки силовикам
скриншот

Правоохранители задержали в Киеве одного из организаторов схемы вымогательства взяток за получение квалификационных документов моряка.

Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в Facebook

Детали: По данным следствия, группа одесских дельцов разработала механизм, по которому граждане, которые намерены получить документы моряка, подтвердить или повысить свою квалификацию, были вынуждены обращаться к подконтрольным участникам группы фирмам-посредникам и давать взятки за оформление этих документов.

Реклама:

Получить эти документы без дачи взятки было фактически невозможно.

При этом при наличии определенной суммы денег любое лицо, в том числе без соответствующего профильного образования и медицинского обследования, имело возможность получить документы моряка международного образца, свидетельство и медицинский сертификат.

Правоохранители задокументировали, что подозреваемый с июня 2022 года по январь 2023 года получил более 100 тысяч гривен неправомерной выгоды за изготовление этих документов.

ВИДЕО ДНЯ

Злоумышленника задержали в Одессе во время получения очередного транша в сумме 1100 долларов США. Мужчина попытался убежать, выпрыгнув из окна второго этажа, однако его остановили оперативники.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении, он взят под стражу с альтернативой в виде залога в размере 805 тысяч гривен.

Устанавливаются другие участники противоправной схемы, в том числе среди должностных лиц, для привлечения их к ответственности.

Темы: взяткаОдессапрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
взятка
В Киеве разоблачена работница ВВК, которая получила от призывника 2 000 долларов
Отключили воду и требовали взятку: в Киеве разоблачили служащего "Киевводоканала"
Правоохранитель из Хмельницкой области за $2500 обещал "порешать" с мобилизацией
Последние новости
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
Все новости...
Реклама: